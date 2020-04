Discreto, novo ministro mantém perfil técnico

''Meu compromisso é continuar desenvolvendo o trabalho técnico que tem pautado minha vida'' - André Luiz Mendonça,ministro da Justiça e Segurança Pública (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil - 30/3/20)



Brasília – Reservado, técnico e sonhador. Esse é o perfil do novo ministro da Justiça, André Luiz Mendonça, que deixa, a partir de agora, uma experiência de 20 anos na Advocacia-Geral da União para desempenhar atividades antes exercidas pelo ex-ministro Sergio Moro. Pastor evangélico de uma igreja em Brasília, Mendonça tenta desempenhar suas funções sem colocar os versículos da Bíblia acima dos artigos da Constituição.





Integrante do governo com forte aceitação entre as alas militares e civis, ele encontra alguma resistência entre apoiadores ideológicos e no eleitorado por defender pautas ideológicas usando exclusivamente critérios técnicos. Aos 47 anos, Mendonça se alinha ao pensamento do presidente em várias pautas, mas defende um tom mais sereno para tratar as políticas públicas e as relações com o Congresso.





Após nomeado, ontem, o novo ministro da Justiça e Segurança Pública usou sua página no Twitter para agradecer publicamente o presidente Jair Bolsonaro pela nomeação, confirmada no Diário Oficial da União (DOU). De acordo com Mendonça-, ex-advogado-geral da União (AGU), o trabalho será técnico. “Meu compromisso é continuar desenvolvendo o trabalho técnico que tem pautado minha vida”, escreveu. Ele encerrou a mensagem com a expressão “Deus nos abençoe”.





André Mendonça ocupa o cargo deixado pelo ex-juiz federal Sergio Moro, que pediu demissão na última sexta-feira depois da exoneração do ex-diretor da Polícia Federal Maurício Valeixo. Na ocasião, Moro gerou uma crise no governo ao acusar o presidente de ter tentado exercer, repetidas vezes, interferência política na PF.





“O presidente me disse mais de uma vez que ele queria ter uma pessoa de contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, colher informações, relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente, e realmente não é o papel da Polícia Federal”, disse Moro.



Ex-procurador da Fazenda Nacional desde o início do governo, José Levi Mello foi nomeado advogado-geral da União



Foi também publicada ontem a nomeação, como se esperava, de Alexandre Ramagem para diretor-geral da Polícia Federal. Ele era diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e tem sido apontado como próximo de um dos filhos do presidente, o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos), que está sendo investigado pela PF por disparo ilegal de informações falsas. Carlos já postou foto nas redes sociais ao lado de Ramagem em uma festa de réveillon. Para o cargo de advogado-geral da União, o presidente nomeou José Levi Mello do Amaral Júnior, que era procurador-geral da Fazenda Nacional.





Currículos

André Mendonça não conhecia pessoalmente o presidente Jair Bolsonaro até o momento em que o chefe do Executivo foi eleito. Bolsonaro recebeu indicações e chegou até Mendonça. Apresentado ao currículo do jurista, ele gostou e ganhou confiança ao saber que se tratava de um pastor.





Na eleição, Mendonça não se envolveu em campanhas políticas e nem sequer chegou a defender nem mesmo a eleição de Bolsonaro. Mas, em fevereiro, elogiou a história de vida de Marina Silva, por quem diz ter admiração.





“Estive duas vezes com a ex-senadora e ex-ministra Marina Silva em eventos religiosos. Eu a considero uma irmã em Cristo, evangélica, assim como eu. E tenho um respeito pela pessoa dela. Tem que se respeitar uma pessoa que saiu de um seringal e construiu a vida como ela construiu, independentemente de opinião política”, disse.





Como pastor da Igreja Presbiteriana Esperança de Brasília Mendonça segue vertente que se distancia levemente do conservadorismo das demais denominações evangélicas. A instituição, que se reúne de forma improvisada na casa de fieis e em uma escola pública de Brasília, prefere ficar longe de assuntos políticos ou de polêmicas do dia a dia.





O novo titular da Advocacia-Geral da União (AGU), José Levi Mello era o procurador-geral da Fazenda Nacional desde o início do governo Bolsonaro. O órgão é vinculado ao Ministério da Economia e também faz parte da estrutura da AGU. A principal atribuição da PGFN é atuar na cobrança dos débitos não quitados e inscritos na Dívida Ativa da União. Procurador da Fazenda Nacional desde 2000, Levi formou-se pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem doutorado em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, onde é professor.