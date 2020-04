Augusto Heleno anuncia Frank Márcio de Oliveira como novo diretor da Abin

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, anunciou nesta terça-feira, 28, Frank Márcio de Oliveira como novo diretor-geral da Agência de Inteligência Brasileira (Abin). Diretor-adjunto da órgão, Oliveira substituirá o delegado Alexandre Ramagem que foi confirmado como novo chefe da Polícia Federal.





"Levei ao presidente da República o nome do sr. Frank Márcio de Oliveira para ser o novo diretor da Abin. É oficial de inteligência, com mais de 20 anos de carreira e ampla experiência na atividade. Tenho convicção que a agência seguirá em boas mãos", escreveu Heleno.O ministro-chefe do GSI também agradeceu Ramagem, que comandou a agência de inteligência nos últimos oito meses. Segundo Heleno, o ex-chefe da Abin ampliou a aproximação com a Polícia Federal, que agora passa a comandar."Agradeço ao delegado Ramagem pelo excelente trabalho como diretor da ABIN. Ampliou a saudável aproximação com a Polícia Federal e incentivou uma inteligência mais ágil. Como exige a era digital. Cumpriu cabalmente sua missão em um ótimo ambiente de trabalho", destacou o ministro.