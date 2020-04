Na pasta da Justiça, Mendonça diz que continuará desenvolvendo 'trabalho técnico'

O recém-nomeado ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, agradeceu na manhã desta terça-feira, pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro pela indicação ao cargo. A nomeação de Mendonça foi oficializada no Diário Oficial da União nesta terça. Em mensagem no Twitter, o ex-advogado-geral da União destacou que continuará "desenvolvendo o trabalho técnico" que pauta sua conduta.



"Meu compromisso é continuar desenvolvendo o trabalho técnico que tem pautado minha vida. Conto com o apoio do povo brasileiro! Que Deus nos abençoe!", escreveu.



Mendonça assumiu o lugar de Sergio Moro, que se demitiu na última sexta-feira (24). Com a mudança, Jose Levi, até então na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, fica no comando da AGU.



O primeiro cogitado ao cargo na Justiça foi o atual ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, Jorge Oliveira. A proximidade de Oliveira com a família Bolsonaro, contudo, foi o principal entrave para a sua nomeação. Nesta terça, também pelas redes sociais, Jorge Oliveira parabenizou o presidente pela escolha de André Mendonça, a quem chamou de "amigo".