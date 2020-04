Defesa de Adélio repudia fala

Os advogados de defesa de Adélio Bispo de Oliveira, 41 anos, autor confesso da facada contra o presidente Jair Bolsonaro, divulgaram ontem, “nota repúdio e de esclarecimento” com relação às declarações do mandatário da República, que alegou que o crime contra o então candidato, ocorrido em 6 de setembro de 2018, em Juiz de Fora (Zona Mata), teve mandantes, e que a tentativa de homicídio não foi devidamente investigada pela Polícia Federal.





Os defensores do agressor de Bolsonaro insinuam a tentativa de uso político do desfecho da apuração: “discordâncias processuais têm papel e lugar na letra do feito e não num desvio de foco visando pró-urna”. Bolsonaro usou “o não aprofundamento” nas investigações do caso Adélio como um dos argumentos para a exoneração do ex-diretor-geral da corporação Maurício Aleixo. A mudança no comando da PF foi o estopim da saída do ex-ministro da Justiça Sergio Moro, que pediu demissão do cargo sexta-feira.





A nota é assinada pelos advogados Fernando Costa Oliveira Magalhães, Zanone Manuel de Oliveira Júnior, Marcos Alfredo Mejia, Pedro Augusto de Lima Felipe e Possa e Daniel Magalhães Bastos, defensores de Adélio Bispo, que é natural de Montes Claros (Norte de Minas) e que foi preso logo depois do crime levado para a Penitenciária Federal de Campo Grande (MS). A Justiça Federal declarou que o esfaqueador é “inimputável”, não pode responder pelos seus crimes por apresentar problema mental, devendo ser encaminhado para um manicômio judicial. O Poder Judiciário também já autorizou a transferência dele para um “local adequado” em Minas Gerais, que ainda não foi efetivada.





“A defesa de Adélio Bispo, em uníssona manifestação, repudia as assertivas do senhor presidente da República, que anunciou entre as motivadoras da queda do então ministro Sergio Moro a ausência de identificação por parte da Polícia Federal dos ditos mandantes do crime contra o chefe do Executivo”, diz a nota. Os defensores do esfaqueador lembram que os advogados de Jair Bolsonaro não recorreram da decisão que considerou Adélio inimputável, concordando também com o que foi apurado no inquérito.