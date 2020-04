Onyx Lorenzoni diz não ter como dizer se Bolsonaro se aproximou ou não do centrão

Confrontado a confirmar ou não se o presidente Jair Bolsonaro tem buscado se aproximar do chamado centrão, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta segunda-feira, 27, que não tem como responder à pergunta, porque não está envolvido na articulação política do governo.



"Eu não tenho como dizer, porque hoje o meu foco é outro. Esse questionamento tem de ser feito à Casa Civil ou à Secretaria de Governo. Hoje estou muito focado no Ministério da Cidadania, com as medidas de combate à pandemia", disse o ministro, que começou o governo Jair Bolsonaro como ministro-chefe da Casa Civil.



Segundo Lorenzoni, que participa de live organizada pelo BTG Pactual, o Brasil sairá da crise do novo coronavírus com cerca de 25 milhões de pessoas saindo da invisibilidade. Disse também que, em um mês, o governo terá bancarizado cerca de 30 milhões de pessoas. "Nenhum país do mundo fez isso", disse.



O ministro comentou ainda as disputas entre Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e disse que é natural do sistema democrático haver questionamentos entre os poderes Legislativo e Executivo.