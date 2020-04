Bolsonaristas vão às ruas

Carreata saiu à tarde da porta do Exército, no Bairro Gutierrez, na Região Oeste de Belo Horizonte, e terminou à noite, no Bairro de Lourdes (foto: TÚLIO SANTOS/EM/D.A. PRESS)



Manifestantes a favor do presidente Jair Bolsonaro saíram em carreata ontem em Belo Horizonte e outras cidades. Na capital mineira, eles percorreram as regiões Oeste, Centro-Sul e Central, criticaram Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF) e não pouparam críticas ao ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro e ao prefeito da capital mineira, Alexandre Kalil (PSD). Intervenção militar também foi pedida no ato. A carreata foi recebida com ataques de ovos de moradores do Bairro Lourdes, em frente à residência do prefeito Alexandre Kalil, no início da noite, onde se dissipou.





Na concentração do protesto, em frente ao pelotão do Exército Brasileiro, no Bairro Gutierrez, equipes de reportagens foram cercadas por manifestantes e ouviram xingamentos e acusações por cerca de 20 integrantes, que pediam a saída dos jornais do local. A Polícia Militar estava presente e não atuou diante da agressão.





No ato haviam cartazes com dizeres "Fora, Maia comunista", em referência ao presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (DEM-RJ), e com ataques ao Senado e ao STF. Além disso, gritos de "Fecha o Congresso", "Moro traidor" e "sou Bolsonaro" foram entoados, além do Hino Nacional e de orações cristãs durante todo o trajeto da carreata.





O artista plástico Júlio Hubner, de 49 anos, esteve no ato e falou sobre a manifestação. "Houve um movimento de saída do Moro que ninguém esperava. O movimento queria enfraquecer o presidente, e estamos aqui para fortalecer ele", disse. Já as críticas a Kalil dizia respeito à forma como o prefeito encara a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Os manifestantes pediram o fim do isolamento social horizontal e a retomada das atividades comerciais, o que ainda não tem data para acontecer. "Deixa BH trabalhar", dizia um cartaz.





No trajeto feito pela carreata, os manifestantes passaram em frente à sede da prefeitura, quando o “buzinaço” foi intensificado seguido de gritos contra o prefeito. A maior parte dos manifestantes vestiam camisas da Seleção Brasileira de futebol e desfilavam com a bandeira do Brasil amarradas nos carros. O movimento também foi rechaçado por outras pessoas. Alguns pedestres debatiam com os manifestantes, enquanto moradores batiam panelas de prédios como forma de resposta ao ato.





A carreata que começou em defesa de Bolsonaro terminou em protesto contra o prefeito Alexandre Kalil, no Bairro de Lourdes. Os manifestantes gritaram "fora Kalil" e "Kalil comunista" no local, reclamando das medidas de isolamento social contra a COVID-19 determinadas pelo prefeito, coo o fechamento do comércio e de escolas. Alguns manifestantes prometeram fazer novos atos nos próximos dias em defesa do presidente da República.





PROMESSA DE ACAMPAMENTO

Em Brasília, apoiadores de Bolsonaro fizeram carreata pelo Região Central da cidade e na Esplanada dos Ministérios também xingando o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. De acordo com os organizadores, pelo menos 3 mil veículos e 10 mil pessoas compareceram ao protesto. A intenção dos manifestantes era montar acampamento em frente ao Congresso Nacional até o próximo domingo, quando novo protesto deve ser realizado. Eles usaram carros de som para reproduzir discursos de Bolsonaro. A maioria dos participantes pediu a saída de Maia da presidência da Câmara e o afastamento do presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (DEM-AP).





O ex-ministro Sergio Moro também foi alvo de críticas. Os apoiadores de Bolsonaro o acusam de traição por ter deixado o governo. Um dos responsáveis pelo ato, o comandante Winston Lima, do Bloco Movimento Brasil, comentou que a manifestação tem como objetivo "demonstrar a todos os brasileiros e ao mundo que o povo está fechado com o Bolsonaro". "Ele merece todo o nosso apoio, sobretudo em momento tão delicado para o país e em que ele foi covardemente traído por um dos seus principais aliados", disse.