Crítica e ironia virtuais

(foto: Sergio LIMA/AFP)



"Lamentavelmente, o ex-ministro mentiu sobre interferência na PF. Nenhum superintendente foi trocado por mim. Todos foram indicados pelo próprio ministro ou diretor-geral" Jair Bolsonaro, presidente da República



Brasília – Pelo segundo dia consecutivo, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Sergio Moro trocaram acusação e ironia pelas redes sociais. Como na sexta-feira já haviam se criticado em pronunciamentos, são três dias de embates. Ontem pela manhã, Bolsonaro usou o Twitter para chamar o ex-juiz de mentiroso ao acusá-lo de interferência política na Polícia Federal. “Lamentavelmente, o ex-ministro mentiu sobre interferência na PF. Nenhum superintendente foi trocado por mim. Todos foram indicados pelo próprio ministro ou diretor-geral. Para mim, os bons policiais estão em todo o Brasil e não apenas em Curitiba, onde trabalhava o então juiz”, escreveu o presidente.





Bolsonaro compartilhou vídeo da presidente do Sindicato dos Policiais Federais em São Paulo, Susanna Val Moore, em que ela defende que a autonomia da PF estaria sendo respeitada. “A PF é submetida ao controle externo do Ministério Público Federal. Os principais atos das investigações obrigatoriamente necessitam de ordem judicial”, disse Susanna no vídeo, para depois emendar: “Percebemos que já existe uma autonomia, tem uma história dessa autonomia e que vai continuar. Então, nós, policiais federais, acreditamos que a PF vai continuar trabalhando de forma independente e sem interferência.”





O ex-ministro rebateu ironizando Bolsonaro e dizendo que vem sendo alvo de fake news nas redes sociais, inclusive grupos de WhatsApp, para desqualificá-lo desde que deixou o governo, na sexta-feira. “Não me preocupo; já passei por isso durante e depois da Lava-Jato”, escreveu. Ele terminou a mensagem com as frases “Verdade acima de tudo, fazer a coisa certa acima de todos”, em referência ao lema de campanha de Bolsonaro — “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”.





No sábado, eles já haviam divulgado mensagens públicas com ataques mútuos. Bolsonaro postou nas redes sociais foto em que aparece abraçado a Moro e destaca seu apoio a ele quando foi criticado pelo site The Intercept Brasil. Chamada de “VazaJato”, a reportagem divulgou mensagens trocadas entre o então juiz e procuradores do Ministério Público que coordenavam a Operação Lava-Jato.





“A VazaJato começou em junho de 2019. Foram vazamentos sistemáticos de conversas de Sergio Moro com membros do MPF (Ministério Público Federal). Buscavam anular processos e acabar com a reputação do ex-juiz. Em julho, PT e PDT pediram prisão dele. Em setembro, cobravam o STF. Bolsonaro, no desfile do dia 7, fez isso”, afirmou ele no texto, publicado em cima da foto do abraço. A postagem insinua ingratidão de Moro, que pediu demissão e fez acusações a Bolsonaro, como interferência política na Polícia Federal.

(foto: MARCELO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL)

"Não me preocupo, já passei por isso durante e depois da Lava-Jato (ataques). Verdade acima de tudo, fazer a coisa certa acima de todos" Sergio Moro, ex-ministro da Justiça



O ex-ministro respondeu pelo Twitter. “Sobre reclamação na rede social do sr. presidente quanto à suposta ingratidão: também apoiei o PR (presidente da República) quando ele foi injustamente atacado. Mas preservar a PF de interferência política é uma questão institucional, de Estado de direito, e não de relacionamento pessoal”, afirmou Moro. Ele ainda compartilhou pelo Twitter uma campanha do Ministério da Justiça; "Faça a coisa certa, pelos motivos certos e do jeito certo" foi o lema de campanha de integridade que fizemos logo no início no MJSP".



PRONUNCIAMENTOS CONTUNDENTES

Na sexta-feira, Bolsonaro e Moro já tinha trocado acusações. Moro fez pronunciamento e acusou Bolsonaro de tentar interferir politicamente no comando da Polícia Federal para obter acesso a informações sigilosas e relatórios de inteligência. “O presidente me quer fora do cargo”, disse Moro, ao deixar claro que a saída foi motivada por decisão de Bolsonaro. Em pronunciamento de cerca de 40 minutos, no fim da tarde, Jair Bolsonaro rebateu o ex-ministro e o acusou de ter condicionado a mudança no comando da Polícia Federal à sua indicação para o Supremo Tribunal Federal em novembro.





Bolsonaro reconheceu, porém, que quer um contato mais direto com o diretor-geral da instituição e evidenciou ter interesse pessoal em investigações da PF, como o caso da facada que sofreu em Juiz de Fora, durante a campanha presidencial de 2018. O presidente disse ainda que se Moro queria independência para fazer nomeações, deveria ter disputado a eleição à Presidência.