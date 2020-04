Governador de Alagoas, Renan Filho testa positivo para coronavírus

(foto: Márcio Ferreira/Agência Alagoas)

O governador de(MDB), testou positivo para a, informou ele próprio em sua conta nas redes sociais.disse que refez o exame, depois de o primeiro ter dado negativo. "Estou em casa, me sentindo bem, sem sintomas graves e iniciarei hoje os 14 dias de quarentena para recuperação", disse o governador neste sábado (25) pelo"Essa doença é perigosa. Não há verdade absoluta, estamos todos apreendendo diariamente a combatê-la. Quem está na linha de frente: médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, precisam de ainda mais cuidados", disse Renan Filho.Renan Filho é o terceiro governador de Estado a contrair o coronavírus. No dia 14 de abril, os governadores do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), e do Pará, Helder Barbalho (MDB), também testaram positivo para a covid-19. Em Alagoas, já houve 413 casos confirmados com o novo coronavírus com 27 mortos.