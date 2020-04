Morre o jornalista, ex-deputado e ex-ministro João Mellão Neto

O jornalista, ex-deputado e ex-ministro João Mellão Neto morreu na madrugada desta sexta-feira, dia 24, em São Paulo, após sofrer complicações de saúde que levaram a um enfarte. Pai do atual deputado estadual Ricardo Mellão (Novo), o paulistano tinha 64 anos de idade.



Mellão foi articulista do jornal O Estado de S. Paulo, comentarista político na TV Record da e rádio Jovem Pan, além de ter publicado seis livros.



Na vida política, elegeu-se deputado federal pelo PL para dois mandatos consecutivos (de 1991 a 1995 e de 1995 a 1999), tendo se licenciado por alguns meses em 1992 para assumir o Ministério do Trabalho e da Administração na gestão do então presidente Fernando Collor de Mello.



Na cidade de São Paulo, Mellão atuou nas pastas de Coordenação Governamental e de Habitação durante a gestão do ex-prefeito Paulo Maluf. Em 2004, ele assumiu a Secretaria Comunicação do Estado de São Paulo. Em seguida, se elegeu deputado estadual e exerceu o mandato de 2007 a 2011.



O jornalista deixa a mulher, Dora, três filhos e três netos.