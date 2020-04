Bolsa de valores desaba e dólar volta ao pico de R$ 5,73

Brasília – A bolsa de valores brasileira (B3) despencou 5,45% ontem com as incertezas políticas e econômicas que o pedido de demissão do ex-ministro Sergio Moro lançou sobre o mercado financeiro. Já o dólar, que chegou a bater os R$ 5,73 hoje, fechou o dia a R$ 5,65. A saída dele movimentou o mercado desde o início do dia, pois, para os analistas de bancos e corretoras, o governo de Jair Bolsonaro perde força com a saída de um dos seus “superministros”. Esse baque foi maior que o esperado, porque o pronunciamento de despedida de Moro foi considerado “duro e incisivo”.

O silêncio mantido pelo presidente até o fim do dia, quando o mercado já estava fechando, também deixou dúvidas sobre o rumo do governo a partir de agora. Por isso, os analistas precificaram até a possibilidade de que o ministro da Economia, Paulo Guedes – que era considerado o segundo pilar do governo, junto com Moro – seja o próximo a sair. E aí os números superaram todas as expectativas.

Depois do pronunciamento de Moro, a Bolsa chegou a cair mais de 9%, com todas as suas 73 ações no vermelho, levando o dólar ao pico de R$ 5,73 – alta de R$ 0,21 no dia. O mercado chegou até a esperar que os negócios fossem temporariamente interrompidos pelo chamado circuit breaker, que é acionado quando a Bolsa cai mais de 10% para acalmar os ânimos e foi usado pela última vez em meados de março, quando a crise do novo coronavírus pegou o Brasil. Mas, pouco antes disso, a queda dos negócios diminuiu de intensidade.

Ainda assim, a Bolsa seguiu em baixa e o dólar continuou em alta durante todo o dia. Por isso, o Ibovespa, índice das principais ações negociadas, fechou aos 75.330 pontos, com a maior queda de todo o mês de abril. Já o dólar fechou em alta de 2,33%, no novo recorde diário de R$ 5,65. Foi o terceiro dia consecutivo de recorde da moeda, que acumulou alta de 8% nesta semana, na pior semana deste ano.