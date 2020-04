Parlamentares articulam CPI

A senadora Lídice da Mata (PSB-BA), presidente da CPI mista, afirma que investigações da Polícia Federal teriam "chegado à porta" de Jair Bolsonaro (foto: GERALDO MAGELA/AGÊNCIA SENADO)







Brasília – As declarações do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro durante o anúncio de sua demissão, causaram grande repercussão no mundo político. Rede e PSB já preparam pedido de impeachment de Bolsonaro. Governadores, ex-presidentes da República e parlamentares cobraram ações contra as supostas ingerências do presidente Jair Bolsonaro em investigações da Polícia Federal. A relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Fake News, Lídice da Mata (PSB-BA) comentou, em uma live, ações da Câmara contra Bolsonaro. Além de pedidos de impeachment, a deputada destacou que colegas de legenda já colhem assinaturas para uma CPI para investigar as acusações de Moro ao presidente, entre elas, de tentar aparelhar a PF e de falsificar a assinatura do ex-juiz na exoneração do diretor-geral, Maurício Valeixo.





Lídice disse ver relação entre a preocupação de Bolsonaro com investigações da PF sobre seus filhos, por envolvimento com fake news, e o trabalho da CPMI. “As investigações iniciadas no Supremo Tribunal Federal (STF), sobre a prática de fake news contra as autoridades e os ministros, e que coincidem com o período da instalação da CPMI, teriam chegado até a porta da casa do presidente. Teria alcançado Carlos Bolsonaro. E coincide também com o Eduardo (Bolsonaro) indo até o STF para parar a prorrogação do prazo da comissão, tentando criar cortina de fumaça sobre o processo que interessava a ele, de investigação de fake news ”, afirmou.





Questionada sobre ilegalidades na demissão de Valeixo, ela destacou três pontos. “Um é que o presidente diz que é intervenção política, sim. Isso é muito grave. Outro é quando ele afirma que o presidente disse que está preocupado com o inquérito do Supremo, que seria outra ilegalidade. Há um cometimento de crime nessa direção. E também diz que não haveria intervenção só na superintendência geral, mas generalizada, mudando diversas superintendências, dando uma ideia de que o presidente quer interferir em investigações. Ele diz que queria um superintendente que pudesse pegar o telefone e perguntar sobre investigações e o superintendente informá-lo. Isso é uma quebra total na legalidade”, criticou.





“Já há na Câmara movimentação para instalação de uma CPI. Para que o ministro Moro possa reafirmar tudo o que falou em sua demissão e que se possa investigar esse processo, da demissão do superintendente e demissão de Moro. A palavra está com o presidente, que tem que se explicar. Na denúncia de Moro há claro cometimento de crime contra a República, contra a Constituição”, disse.





“RENÚNCIA”

A declaração mais contundente sobre a grave crise que estourou ontem veio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. “Bolsonaro está cavando sua fossa. Que renuncie antes de ser renunciado. Poupe-nos de, além do coronavírus, termos um longo processo de impeachment. Que assuma logo o vice para voltarmos ao foco: a saúde e o emprego. Menos instabilidade, mais ação pelo Brasil”, afirmou. O ex-presidente Michel Temer também criticou.





“O Brasil está atravessando a maior crise da sua história. Sanitária, econômica e agora uma crise política. Para crise sanitária e econômica precisamos de união, solidariedade e muita energia. Para crise política as palavras chaves são equilíbrio e responsabilidade. Só assim sairemos maiores de todas elas", afirmou Temer. O governador de São Paulo, João Doria, afirmou que a saída do ex-juiz é "um golpe na Justiça, um golpe na liberdade e um golpe na democracia do Brasil". No Twitter, o tucano, que tem protagonizado embates com Bolsonaro escreveu: "O Brasil perde muito com saída de Sergio Moro do Ministério da Justiça”.





Na oposição, o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), publicou no Twitter: “Fico impressionado com a ingratidão de Bolsonaro. Ele jamais seria eleito presidente da República sem as ações do então juiz Moro”, referindo-se à atuação do então juiz na prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dino ainda destacou as afirmações de Moro quanto a uma tentativa de Bolsonaro de interferir na Polícia Federal.



Apoio a Bolsonaro





Brasília – Uma das principais defensoras do ex-juiz da Lava-Jato na Câmara, a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) disse que vai manter seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro. “Apesar de estar muito triste com a saída de Moro mantenho meu apoio irrestrito ao presidente Jair Bolsonaro”, afirmou. A deputada Alê Silva (PSL-SP) relatou tristeza do Twitter e postou emojis com cara de choro. “Comungo com vocês da mesma tristeza.”





O senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ), aliado de Bolsonaro e integrante da bancada evangélica, relatou estar em choque com a demissão de Moro e cobrou explicações do presidente da República. “Ele (Moro) fez referências que, se comprovadas, deixam o governo em uma situação que vai ter que se explicar. A perna do discurso que fizemos na campanha é combate à corrupção.”





Governistas da articulação política entraram em campo para tentar amenizar a crise. “Não podemos transformar isso em o que alguns estão querendo. Começou um alvoroço pedindo impeachment do presidente”, disse o senador Chico Rodrigues (DEM-RR), vice-líder do governo no Senado. “Em alguns momentos, o presidente não contém ímpetos que poderiam ser evitados, como palavras e manifestações. Mas, além disso, é um absurdo já começar as vivandeiras da oposição de querer afastar”, avaliou Rodrigues. Na avaliação dele, as coisas vão se acomodar nos próximos dias. “Felizmente foi em uma sexta-feira. Se não, o vulcão ia arder durante a semana toda.”









REPERCUSSÃO

“O presidente está cavando sua fossa. Que renuncie antes de ser renunciado. Poupe-nos de, além do coronavírus, ter um longo processo de impeachment. Que assuma logo o vice para voltarmos ao foco: a saúde e o emprego. Menos instabilidade, mais ação pelo Brasil”

Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República





“O Brasil está atravessando a maior crise da sua história. Sanitária, econômica e agora uma crise política. Para as crises sanitária e econômica precisamos de união, solidariedade e muita energia. Para a crise política, as palavras-chave são equilíbrio e responsabilidade. Só assim sairemos maiores de todas elas"

Michel Temer, ex-presidente da República





“Assisto com tristeza ao pedido de demissão do meu ex-colega, o juiz federal Sergio Moro, cujos princípios adotamos em nossa vida profissional com uma missão: o combate ao crime. Ficaria honrado com sua presença em meu governo porque aqui Vossa Excelência tem carta branca sempre”

Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro





“O trabalho realizado sempre foi técnico. Durante a pandemia, trabalhamos mais próximos, sempre pensando no bem comum. Parabéns pelo trabalho, ministro Sérgio Moro. O país agradece! Outras lutas virão!!”

Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde





“O Brasil perde muito com a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Moro mudou a história do país ao comandar a Lava-Jato e colocar dezenas de corruptos na cadeia. Deu sinal de grandeza ao deixar a magistratura, para se doar ainda mais ao nosso país como ministro”

João Doria, governador de São Paulo





“Moro tem uma vida de grandes serviços prestados ao país na moralização e no combate à corrupção. Lamentável que essa situação tenha chegado a esse ponto”

Ronaldo Caiado, governador de Goiás