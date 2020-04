De superministro a homem-bomba

Jair Bolsonaro levou o vice-presidente Hamilton Mourão e os ministros para acompanhar o seu pronunciamento, no qual fez duras críticas a Sergio Moro, acusando-o de não ter compromisso com o Brasil (foto: CAROLINA ANTUNES/PR)



A mais grave crise dos 16 meses do governo Bolsonaro ocorre exatamente com o seu mais renomado auxiliar, o ex-juiz Sergio Moro, que chegou a Brasília em janeiro do ano passado com o status de superministro, estrela do combate à corrupção pela Operação Lava-Jato. Ontem pela manhã, depois de conceder entrevista coletiva para anunciar sua saída do governo após a demissão do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, Moro acusou Bolsonaro de ingerência na instituição. Bolsonaro rebateu de forma dura, em pronunciamento, dizendo que Moro condicionou a troca na PF à sua indicação ao Supremo Tribunal Federal, em novembro. Além da grande repercussão nos meios políticos e jurídicos, o procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ao STF abertura de inquérito para investigar as declarações de Moro. O ministro do STF Alexandre Moraes manteve os delegados que investigam denúncias que podem envolver a família Bolsonaro.





“O presidente me disse que queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse colher informações, relatórios de inteligência”, disse Moro na coletiva. Por trás do interesse de Bolsonaro estariam as investigações da PF sobre divulgação de fake news que envolveria os filhos dele Carlos e Eduardo, as supostas “rachadinhas” feitas pelo outro filho Flávio e ainda a participação do próprio presidente em manifestação pedindo intervenção militar.





O agora ex-ministro afirmou também que aceitaria trocar o comando da PF “com motivo, em caso de erro”. “O presidente passou a insistir também na troca. Eu disse: 'Não tenho nenhum problema em trocar o diretor-geral, mas preciso de uma causa. Estaria claro que haveria interferência política na PF”, disse Moro.





ACUSADO DE OMISSÃO

Para rebater Moro, Bolsonaro fez pronunciamento ao lado do vice-presidente Hamilton Mourão e de ministros e elevou o tom. “Você pode trocar o Valeixo em novembro depois que me indicar para o STF”, teria dito Moro, segundo Bolsonaro. “É desmoralizante para um presidente ouvir isso, mais ainda externar”, completou Bolsonaro, que chamou o ex-juiz de “desarmamentista” e o acusou de omissão e pensar apenas no próprio ego. “Cobrei dele na frente de todos os outros ministros, que tomasse posição contra a prisão de mulheres”, disse Bolsonaro, sobre a repressão a pessoas que não cumpriram as determinações de isolamento por causa da pandemia do coronavírus.





Bolsonaro afirmou também estar decepcionado com Moro. “Uma coisa é você admirar uma pessoa, outra é conviver com ela. Estou decepcionado e surpreso com o seu comportamento. O senhor (Moro) tinha uma biografia a zelar. Eu digo que tenho um Brasil a zelar””.





Bolsonaro negou também qualquer ingerência na PF: “Nunca pedi a ele (Moro) para a PF me blindar onde quer que fosse. Nunca pedi para blindar ninguém da minha famiila. Jamais faria isso”. Segundo o presidente, “a PF se preocupou mais com Marielle Franco (vereadora assassinada no Rio) do que com seu chefe supremo”. Ele se referiu à facada que recebeu em Juiz de Fora, durante a campanha eleitora “O meu (caso) está muito menos difícil de solucionar”, afirmouo.





O presidente seguiu criticando Moro no pronunciamento: “Se ele quer independência, poderia ter sido candidato em 2018. Para encerrar, Bolsonaro leu trechos do seu pronunciamento: “Desculpe, senhor ministro, o senhor não vai me chamar de mentiroso. Não existe acusação mais grave, como homem, militar, cristão e presidente da República. Não posse aceitar minha autoridade confrontada por qualquer ministro”.





Em postagem no Twitter, após o pronunciamento de Bolsonaro, Moro negou que tenha usado sua indicação como moeda de troca. “A permanência do diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, nunca foi utilizada como moeda de troca para minha nomeação para o STF. Aliás, se fosse esse o meu objetivo, teria concordado com a substituição do diretor-geral da PF”. Em outra postagem, Moro disse que desde agosto Valeixo “estava cansado de ser assediado pelo presidente para ser substituído” e que não houve pedido de demissão do diretor-geral da PF. (Com agências)

Sergio Moro concedeu entrevista coletiva com sérias acusações a Jair Bolsonaro (foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Destaque no combate à corrupção

Brasília – O ex-juiz Sérgio Moro, hoje aos 47 anos, ganhou notoriedade no Brasil e no exterior ao comandar a Lava-Jato, a maior operação anticorrupção da história do Brasil, que levou à prisão o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e muitos outros políticos, além de empresários e lobistas envolvidos no esquema de desvio de dinheiro da Petrobras. Chegou ao governo como superministro da Justiça com grande popularidade para materializar as promessas eleitorais de Jair Bolsonaro no combate à corrupção.





Natural de Maringá (PR),´formado em direito e doutor e professor universitário, completou sua sua formação em Harvard. Inspirado na Operação Mãos Limpes, da Itália, ele importou o modelo para o Brasil, como juiz de primeira instância de Curitiba





Chegou como superministro ao governo Bolsonaro e apresentou pacote anticrime e anticorrupção, mas enfrentou resistências no Congresso. Em pouco, começou o desgaste com Bolsaro, por ter populariade maior do que a do presidente. A rusga foi recentemente foi a inteção de Bolsonaro de desmebrar a pasta da Justiça e Segurança Pública. Moro resistiu e o presidente recuou. Agora, a gota d’água foi a troca de comando da Polícia Federal.



PGR quer investigação





Brasília – O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) abertura de inquérito para investigar as declarações do ex-ministro da Justiça Sergio Moro, que, ao deixar o cargo, descreveu supostos crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Ao pedir demissão, Moro apontou uma série de condutas ilegais de Bolsonaro, como o desejo de ter acesso a relatórios da Polícia Federal e a admissão de que faria uma intervenção política na corporação. Ainda segundo Moro, o presidente teme inquéritos que correm na Suprema Corte.





No pedido, porém, o procurador-geral pede que seja investigado se Moro fez acusações falsas a Bolsonaro. "A dimensão dos episódios narrados revela a declaração de ministro de Estado de atos que revelariam a prática de ilícitos, imputando a sua prática ao presidente da República, o que, de outra sorte, poderia caracterizar igualmente o crime de denunciação caluniosa", aponta o procurador-geral.





De acordo com Aras, as diligências devem apurar a suposta prática dos crimes de falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de Justiça, corrupção passiva privilegiada, denunciação caluniosa e crime contra a honra. Moro deve ser ouvido pelo STF apresentar documentos para comprovar as declarações. Após esse processo, Aras decide se oferece ou não denúncia contra ambos.









Troca de mensagens

O ex-ministro Sergio Moro apresentou ontem à noite duas trocas de mensagens que comprovariam suas declarações. Ele mostrou ao Jornal Nacional, da TV Globo, troca de mensagem entre ele e Bolsonaro, que o enviou o link de uma reportagem do portal O Antagonista indicando investigação da PF sobre um grupo de deputados aliados do governo que estariam envolvidos nas manifestações pela volta da ditadura. Bolsonaro diz: “Mais um motivo para a troca”, se referindo ao comando da PF. Moro responde “Este inquérito é conduzido pelo ministro Alexandre (de Moraes) do STF, diligências por ele determinadas, quebras por ele determinadas, buscas por ele determinadas”. Em outra mensagem, a deputada bolsonarista Carla Zambelli (PSL-SP), diz a Moro: “Vá em setembro para o STF”. Moro responde: Não estou à venda”. O ex-ministro também teria áudios das conversas com Bolsonaro, segundo o jornal Valor Econômico.





O que disse Sérgio Moro

“Falei para o presidente que aceitava trocar o comando da PF, mas com motivo, em caso de erro”

“Não tenho nenhum problema em trocar o diretor-geral, mas eu preciso de uma causa”

“O presidente me disse que queria uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse colher relatórios de inteligência”

“A interferência política pode levar a relações impróprias entre o diretor da PF e o presidente”

“A permanência do diretor-geral da PF nunca foi utilizada como moeda de troca para minha nomeação para o STF”

Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça





O que disse Bolsonaro

“(Moro disse:) Você pode trocar o Valeixo em novembro, depois que me indicar para o STF”

“A PF mais se preocupou com Marielle do que com seu chefe supremo”

“Nunca pedi para blindar ninguém da minha famiila. Jamais faria isso”

“Lamento que aquela pessoa que mais tinha que defender a legalidade, não o faz”

“Desculpe, senhor ministro, o senhor não vai me chamar de mentiroso”

Jair Bolsonaro, presidente da República