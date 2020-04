Juristas ouvidos pelo EM avaliam possíveis crimes de Bolsonaro

Em tom de desabafo, o agora ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, colocou à prova a administração do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). As declarações do ex-juiz federal em entrevista nesta quinta-feira podem fazer com que o chefe do Executivo nacional seja investigado por crimes de responsabilidade ou mesmo na esfera comum. Ao Estado de Minas, juristas detalharam de que modo as acusações de Moro podem repercutir nos tribunais, caso sejam apresentadas provas das infrações.

Suposto crime de responsabilidade foi consenso entre as fontes ouvidas pela reportagem. Uma vez comprovadas as acusações de Moro, Bolsonaro deve ser julgado e caso as investigações avancem, o presidente pode ser submetido a um processo de impeachment. Juristas citaram a Lei 1.079/50, que estabelece parâmetros para o julgamento de crimes de impedimento do presidente pelo Congresso. O avanço de eventuais investigações depende da análise do procurador-geral da República, Augusto Aras, indicado ao cargo pelo próprio Bolsonaro.

A lei do impeachment trata, entre outros aspectos, de “atos que atentem contra o livre exercício do Poder Judiciário”. Esse trecho culpabilizaria Bolsonaro por, segundo Moro, ter interferido politicamente na Polícia Federal (PF). Na quinta-feira, o presidente exonerou o diretor-geral da organização, Maurício Valeixo.

De acordo com Moro, Bolsonaro propôs a demissão de Valeixo para colocar na PF alguém que poderia dar ao Executivo detalhes das investigações. “Falei para o presidente que seria uma interferência política. Ele disse que seria mesmo”, disse o ex-ministro.

Segundo o professor da PUC Minas, José Alfredo de Oliveira Baracho, a interferência, se comprovada, “seria uma atuação do presidente contra o regular funcionamento das instituições”. “Isso pode configurar crime de responsabilidade”, frisou.

Outro trecho da lei citado por juristas ouvidos pela reportagem trata de “atos que atentem contra a probidade na administração”. Bolsonaro poderia ser investigado por supostamente incluir, sem autorização, a assinatura de Moro na exoneração de Valeixo. “Eu não assinei esse decreto”, disse o ex-juiz federal, que queria manter o agora ex-diretor-geral no cargo.

“Há uma outra declaração grave de Sergio Moro com relação a isso, que é a de que ele (Bolsonaro) mandou publicar no Diário Oficial da União (DOU) a demissão (de Valeixo) com a assinatura do Moro. E o Moro dá uma declaração pública dizendo que ele não autorizou e não assinou esse documento. É um grave ato de improbidade administrativa”, avaliou o professor José Luiz Quadros Magalhães, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Doutor em Direito Constitucional e professor da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Alexandre Bahia entende que há ainda outros atos de Bolsonaro que podem significar crime contra a probidade administrativa, caso as declarações de Moro se comprovem verdadeiras. Para isso, ele se baseia no artigo 9º da lei.

“O item 4 fala sobre ‘expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas da Constituição’, e a Constituição fala de impessoalidade na administração pública. O item 5 fala sobre ‘infringir no provimento dos cargos públicos, as normas legais’, e estamos falando do critério de escolha do diretor da PF. E o item 7 fala sobre ‘proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo’, o que é a quebra de decoro com relação à forma como ele (Bolsonaro) está conduzindo a designação de membros da administração pública”, disse.





Infrações comuns Além de crime de responsabilidade, Bolsonaro pode ser paralelamente investigado por crimes comuns, com base no Código Penal. Nesse caso, o presidente seria julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Juristas citaram pelo menos outras quatro infrações pelas quais o presidente pode ser investigado, caso as declarações de Moro se sustentem com provas: falsidade ideológica, prevaricação, advocacia administrativa e até obstrução de Justiça.





OS SUPOSTOS CRIMES





» De responsabilidade

Bolsonaro seria julgado por pelo menos dois pontos estabelecidos pela Lei nº 1079/50, que trata de crimes de responsabilidade. O primeiro trata de atos que atentem contra o livre exercício do Poder Judiciário, supostamente cometidos pelo presidente nas tentativas de interferir nas investigações da PF. A segunda irregularidade diz respeito a atos que “atentem contra a probidade na administração”, supostamente cometidos no processo de mudança na PF e ao forjar a assinatura de Moro na publicação da exoneração do ex-diretor-geral, Maurício Valeixo, no Diário Oficial da União (DOU).

» Pena prevista: processo de impeachment no Congresso Nacional e inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública





» Falsidade ideológica

O presidente teria supostamente mandado publicar a assinatura de Moro na exoneração de Valeixo e isso levaria ao enquadramento no crime, tipificado no artigo 299 do Código Penal. A medida prevê punições a quem “omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”.

» Pena prevista: reclusão de um a cinco anos e multa





» Prevaricação

O jurista José Alfredo Baracho diz que, se verdadeiras as declarações de Moro, Bolsonaro pode ter cometido o crime de prevaricação por ter feito “algum esforço no sentido de ter uma pessoa na PF que distorcesse algumas investigações que estão sendo feitas”. O artigo 319 do Código Penal prevê punições a quem “retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”.

» Pena prevista: detenção, de três meses a um ano, e multa





» Advocacia administrativa

Uma vez comprovada a acusação de Moro de que Bolsonaro queria ter acesso a detalhes das investigações da PF, existe a possibilidade de investigação por advocacia administrativa. O artigo 321 do Código Civil fala em punir quem “patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário”.

» Pena prevista: até três meses de reclusão e multa





» Obstrução de Justiça

A suposta tentativa de Bolsonaro de interferir na PF também daria margem a investigações por obstrução de Justiça. O crime está previsto na lei 12.850/2013, que trata de organizações criminosas e prevê punição a “quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa.

» Pena prevista: três a oito anos de prisão