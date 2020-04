Demissão abre crise anunciada

Iracema Amaral, Renato Souza e Ingrid Soares

A exoneração na madrugada de Maurício Leite Valeixo da direção da Polícia Federal já vinha anunciada, depois de seguidas ameaças durante meses de afastamento do então braço-direito do ex-ministro Sergio Moro, abrindo nova crise com extensão difícil de prever para o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O ato de exoneração foi publicado na edição de ontem do Diário Oficial da União (DOU) e ainda pela manhã o ministro comunicou sua saída do ministério, após um ano e quatro meses.

Além de derrubar a versão oficial de que a demissão de Valeixo do cargo de diretor-geral da PF teria ocorrido a pedido dele próprio, Sergio Moro disse que não assinou o ato da demissão e viu como 'ofensivo' o seu nome – por meio de assinatura eletrônica – no Diário Oficial da União. Moro acusou Bolsonaro de interferência política na PF, sustentou que o presidente deseja ter acesso a informações da inteligência da corporação relativas a investigações em andamento e que havia outras divergências entre ele e Bolsonaro.

Há mais de um ano, Bolsonaro vem manifestando o seu desejo de trocar o comando-geral da Polícia Federal e encontrava resistência não só do ex-juiz Sergio Moro, como também de delegados e agentes da PF. O projeto do presidente começou com o cargo da PF no Rio de Janeiro, onde um de seus cinco filhos, o senador Flávio Bolsonaro, é alvo de processo sobre esquema conhecido como 'rachadinha' – assim denominado acerto fraudulento de contratação de assessores sob condição de abrirem mão de parte do salário em favor de quem o contratou.

Nesta semana, outros dois filhos do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro apareceram em investigações de uma rede de fake news disseminadas nas redes sociais contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Nacional sob comando da Polícia Federal. A suspeita é de que a rede de fake news insuflou, no domingo, manifestantes que foram às ruas pedir o fechamento das duas instituições, a volta do AI-5 e da ditadura militar.

Deputados bolsonaristas são suspeitos de terem trabalhado para garantir financiamento às manifestações. Em um dos atos, em Brasília, o presidente da República teve participação e, em discurso, disse que entendia o pedido dos manifestantes. De acordo com o ex- ministro Sergio Moro, desde o segundo semestre do ano passado, “passou a haver uma insistência do presidente com a troca do comando da Polícia Federal”.





Enfrentamento Em carta, o ex-diretor-geral da PF agradeceu ao apoio que recebeu “no enfrentamento das mais diversas batalhas, não importando de onde viessem os desafios e os perigos inerentes a nossa árdua atividade”. “Deixo o cargo com a certeza de que a Polícia Federal segue forte, unida e alinhada aos princípios republicanos mais nobres”, afirmou Maurício Valeixo.

A carta foi dirigida a policiais federais, servidores administrativos, servidores contratados, colaboradores e colegas da PF. Ao chegar à Direção-geral pude reafirmar minhas convicções sobre as virtudes do órgão, ao encontrar uma organização com sólidos valores éticos e institucionais, construídos por décadas de atuação dedicada e firme dos que me antecederam.

Interlocutores de Valeixo dizem que a tentativa de substituí-lo ocorre desde o início do ano. Essa troca não tem a ver com a briga pelo comando da PF ocorrida ano passado entre o presidente o ministro da Justiça, Sergio Moro. Em agosto, Bolsonaro tentou antecipar a saída do superintendente da corporação no Rio de Janeiro, mas acabou recuando diante da repercussão negativa.

Valeixo se reuniu na quinta-feira, por videoconferência, com os 27 superintendentes regionais da PF nos estados e delegados federais que ocupam diretorias estratégicas por videoconferência. O ex- diretor-geral do órgão descartou com veemência que sua saída seja movida por pressões políticas e afastou rumores de que sua disposição em dar adeus à cadeira estaria relacionada a uma reação de aliados de Bolsonaro por causa de investigações que incomodam o Planalto.





