Alesp aprova prioridade para projeto que destina R$ 320 mi para combater covid-19

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou o regime de urgência para o projeto que visa destinar R$ 320 milhões - de economias na Casa - para reforçar as contas do Estado durante o combate ao coronavírus.



A votação do projeto está mantida para a próxima semana. Na terça, o texto deve ser discutido em reunião conjunta das Comissões de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e de Finanças, Orçamento e Planejamento (CFOP), antes de seguir para o plenário.



Entre as medidas do projeto de resolução (PR) 13/20, está a redução em 20% dos salários e benefícios de cargos comissionados e em 30% dos subsídios dos deputados e verbas de gabinete. A Alesp também estuda devolver 7% do orçamento previsto para 2020, doar 70% do Fundo Especial de Despesas, além de revisar e enxugar contratos.