Linha do tempo mostra fatos marcantes da relação entre Moro e Bolsonaro

(foto: Adriano Machado/Reuters - 18.12.2019)

Sergio Moro se demitiu do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública na tarde desta sexta-feira (24). A saída ocorre depois da exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, braço direito de Moro e ex-Superintendente da PF no Paraná durante o processo da Lava-Jato. O agora ex-ministro disse que foi contra a “interferência política” do presidente da República, Jair Bolsonaro, no órgão . Fizemos esta linha do tempo interativa para mostrar fatos marcantes da trajetória do ex-ministro e de sua relação com o presidente.