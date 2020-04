Bolsonaro diz que sugeriu a Moro sorteio para escolher o novo diretor da PF

Um sorteio foi a forma encontrada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para tentar sanar a divergência entre ele e o agora ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro quanto ao nome do novo diretor-geral da Polícia Federal. Moro defendia a permanência de Maurício Valeixo no cargo, enquanto Bolsonaro queria uma nova pessoa na chefia da corporação.

De acordo com Bolsonaro, depois de avisado que Maurício Valeixo seria exonerado da diretoria da Polícia Federal, Moro exigiu que um novo nome partisse de indicação própria. O presidente, no entanto, sugeriu um sorteio para que fosse decidido quem ocuparia o cargo, uma vez que não estava havendo consenso entre as partes.