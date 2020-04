Pronunciamento de Bolsonaro sobre demissão de Moro provoca panelaços pelo Brasil

Enquanto o presidente Jair Bolsonaro se pronuncia sobre a demissão de Sérgio Moro do cargo de ministro da Justiça, panelaços contra o governo acontecem em todo o País.



A reportagem recebeu relatos de panelaços, gritos e buzinaços em capitais como Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Porto Alegre e Salvador e em cidades do Estado de São Paulo, como São José do Rio Preto, Sorocaba e Guarulhos.



Na cidade de São Paulo, o protesto contra Bolsonaro se espalhou. Há relatos de panelaços e gritos em bairros como Panamby, Vilan Andrade, Santo Amaro, Bela Vista, Jardins, Vila Mariana, Pinheiros, Cambuci, Santana, Butantã, Perdizes, Pirituba, Itaim Bibi e Campo Limpo.



Em Brasília, protestos aconteceram na Asa Norte nas quadras 303, 212, 309, 402 e 304. Na Asa Sul, a reportagem contou manifestações nas quadras 210 e 313.