Vídeo: a saída de Moro do governo Bolsonaro em 3 trechos

As acusações de Sergio Moro ao justificar a saída do ministério da Justiça , nesta sexta-feira (24/4) deixam o presidente Jair Bolsonaro em situação complicada. Moro disse que Bolsonaro buscava interferir na Polícia Federal e obter informações sigilosas, além de demonstrar preocupação com inquéritos no STF. Veja vídeo abaixo, com três trechos da entrevista.