Outros ministros tentam reverter possível demissão

Maurício Valeixo é homem de confiança do ministro da Justiça

Brasília – Ministros mais próximos ao presidente Jair Bolsonaro estão tentando reverter a possível saída do ministro da Justiça, Sergio Moro, após o presidente Jair Bolsonaro comunicar a ele que trocará o comando da Polícia Federal, ocupada por Maurício Valeixo. De acordo com interlocutores do presidente, Moro não chegou a pedir demissão, mas afirmou que não concorda com a troca e reavaliaria sua permanência no governo.





Ao final de reunião na manhã de ontem, o ministro da Justiça deixou o Palácio do Planalto sem uma definição do seu futuro. Os militares do primeiro escalão tentam encontrar uma solução para o impasse. Bolsonaro quer indicar o nome do chefe da PF, mas Moro resiste a ficar sem Valeixo, com quem trabalha desde os tempos da Operação Lava-Jato, e, principalmente, não ter poder de decisão sobre um dos principais cargos do seu ministério.





Nos bastidores, no entanto, a ameaça de demissão é encarada como uma pressão de Moro, o ministro mais popular do governo. Por outro lado, Bolsonaro, durante a crise com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que não há ministro "indemissível". Em outra ocasião, disse que usaria sua caneta contra pessoas do governo que "viraram estrelas". Para interlocutores do presidente, o recado mirava não apenas Mandetta, mas também Moro, que vinha sendo alvo de reclamação de Bolsonaro por não se empenhar na defesa das posições do governo.





É a segunda vez que o presidente ameaça impor um novo nome na cúpula da corporação. Valeixo foi escolhido por Moro para o cargo ainda na transição, em 2018. O delegado comandou a Diretoria de Combate do Crime Organizado (Dicor) da PF e foi Superintendente da corporação no Paraná, responsável pela Lava Jato, até ser convidado pelo ministro, ex-juiz da Operação, para assumir a diretoria-geral. Embora a indicação para o comando da PF seja uma atribuição do presidente, tradicionalmente é o ministro da Justiça quem escolhe.





Interlocutores de Valeixo dizem que a tentativa de substituí-lo ocorre desde o início do ano, mas que não teria relação com o que aconteceu no ano passado, quando Bolsonaro tentou pela primeira vez trocá-lo por outro nome. Na ocasião, o presidente teve que recuar diante da repercussão negativa que a interferência no órgão de investigação poderia gerar. No ano passado, após Bolsonaro antecipar a saída do superintendente da corporação no Rio de Janeiro, ministro e presidente travaram uma queda de braço pelo comando da PF.



Em agosto, o presidente antecipou o anúncio da saída de Ricardo Saadi do cargo, justificando que seria uma mudança por "produtividade" e que haveria "problemas" na superintendência. A declaração surpreendeu a cúpula da PF que, horas depois, em nota, contradisse o presidente ao afirmar que a substituição já estava planejada e não tinha "qualquer relação com desempenho". Nos dias seguintes, Bolsonaro subiu o tom. Declarou que "quem manda é ele" e que, se quisesse, poderia trocar o diretor-geral da PF.





A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) afirmou no Twitter que "Moro é maior que Bolsonaro" e, por isso, o presidente "amarelou" diante do ministro da Justiça na queda de braço envolvendo a troca de comando na Polícia Federal. O tuíte da deputada, que rompeu com Bolsonaro durante a crise que levou à saída do presidente do PSL, se refere à conversa entre o ministro da Justiça, Sergio Moro, e o presidente. Em tuíte anterior, a deputada afirmou que a intenção de Bolsonaro ao intervir na PF seria proteger o filho Flávio Bolsonaro, senador.





Já o ex-decano da força-tarefa da Operação Lava Jato, em Curitiba, Carlos Fernando dos Santos Lima saiu em defesa de e atacou Bolsonaro em post no Facebook. “Moro deve sair. Bolsonaro não é correto, não tem palavra, deixou o ministro sem qualquer apoio no Congresso tanto nas medidas contra a corrupção quanto durante o episódio criminoso da Intercept, e nunca foi um real apoiador do combate à corrupção", escreveu Carlos Lima.





Desde o ano passado, Carlos Lima acusa as tentativas de Bolsonaro de tentar "subordinar" a Polícia Federal e o Ministério Público Federal para salvar "os seus". Aposentado desde 2019, ele virou consultor de compliance e especialista em combate à corrupção.