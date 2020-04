Moro rejeita troca na PF

Sergio Moro e Jair Bolsonaro: inquéritos da Polícia Federal incomodam o presidente porque estariam investigando seus filhos e aliados (foto: EVARISTO SÁ/AFP)



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, foi informado pelo presidente Jair Bolsonaro de que o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, será trocado. Insatisfeito com a mudança, ele disse a Bolsonaro que deixará o governo se ocorrer a alteração. Bolsonaro então escalou ministros que passaram a atuar para convencer Moro a não sair, mas está mesmo disposto a demitir Valeixo para indicar um nome que tenha maior proximidade com o Planalto. Moro, porém, vê na troca um ato extremo de desautorização, que ocorreria para proteger aliados na mira da corporação.





A intenção de fazer a troca ocorre em meio ao andamento de um inquérito, aberto pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras, que mira deputados bolsonaristas. Eles são suspeitos de atuar para garantir financiamento de manifestações contra o Supremo e o Congresso. As manifestações foram convocadas em várias cidades para pedir um "novo Ato Institucional nº 5 (AI-5)". O próprio presidente participou de uma manifestação.





O motivo da irritação de Bolsonaro com Valeixo, porém, teria relação com investigações que podem comprometer sua família. Uma equipe de delegados que investiga as fake news contra STF encontrou evidências contra o chamado “gabinete do ódio”, comandado pelo vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente. A Polícia Federal também está investigando as “rachadinhas” do senador Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro.





As tentativas de trocar o diretor-geral da PF vêm desde o ano passado e encontram resistência não só de Moro, mas também de delegados e agentes.





É consenso que, se concretizadas, enfraquecerão o ministro da Justiça. Dentro da corporação, a notícia da troca foi recebida como uma bomba por agentes e delegados.





Outro ministro que teve problema com Bolsonaro ontem foi o da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Bolsonaro afirmou por meio do Facebook que Lorenzoni fez o anúncio da antecipação da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 sem autorização do governo. O chefe do Executivo escreveu a justificativa a um dos apoiadores internautas que o questionava se o auxílio havia sido cancelado. "Nada foi cancelado. Um ministro anunciou sem estar autorizado, que iria antecipar a segunda parcela. Primeiro se deve pagar a todos a primeira parcela, depois o dinheiro depende de crédito suplementar já que ultrapassou em quase 10 milhões o número de requerentes. Tudo será pago no planejado pela Caixa", respondeu Bolsonaro.





Na noite de quarta-feira, o governo federal cancelou a antecipação da segunda parcela do auxílio emergencial. Em nota divulgada às 20h, o Ministério da Cidadania afirmou que, devido ao alto número de cadastros e à ordem do governo de não deixar ninguém para trás, o pagamento foi inviabilizado. "Todas as expectativas foram superadas e tornou-se imperativo solicitar crédito suplementar para poder completar o atendimento a todos", pontua um trecho da nota. Apesar disso, a pasta garante que todos aqueles que estiverem aptos ao benefício vão recebê-lo.





Inicialmente, o pagamento da segunda parcela estava previsto para 15 de maio. Na última segunda-feira, no entanto, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, fez o anúncio da antecipação em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, ao lado do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Na ocasião, ele afirmou que o banco tem capacidade de pagar em velocidade mais rápida do que a análise dos cadastros, realizada pela Dataprev. "A Dataprev tem um trabalho excelente, mas podemos pagar mais rápido. Como não recebemos a base de dados, sim, antecipamos o pagamento", disse o presidente da CEF na ocasião.