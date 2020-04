Coronavírus: Deputados estaduais aprovam isenção de imposto sobre doações a hospitais

Cinco dos 77 deputados estaduais participaram presencialmente da reunião desta quinta. (foto: Guilherme Bergamini/ALMG)

Transparência e calamidade pública

, em, nesta quinta-feira, ado Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos () em caso de auxílios destinados a hospitais durante a pandemia do novo coronavírus. O projeto segue para sanção do governador Romeu Zema (Novo).O Projeto de Lei (PL) 1.825/2020 estabelece a isenção do ITCD enquanto durar o estado de calamidade pública do estado, decretado pelo Executivo estadual em função da pandemia. Para que o tributo não seja cobrado, asprecisam ter comooudede saúdeA proposição original, cujoé o deputado), recebeu aval na forma de um texto, apresentado peloda matéria,. As doações podem ser concretizadas em bens dinheiro ou em dinheiro. Há, no entanto, a obrigatoriedade de comprovar que os recursos serão utilizados para conter os efeitos impostos pelo vírus.“A realidade imposta pela pandemia de COVID-19 tem gerado respostas positivas de toda a nossa sociedade, sejam pessoas físicas ou jurídicas, notadamente através de atos de generosidade retratados por diversas formas de doação” diz Bechir, na justificativa do projeto. Ao defender a isenção do tributo, ele argumenta que o ITCD torna “mais oneroso” o objetivo pretendido pelas doações.Nesta quinta, a Assembleia aprovou, também, dois projetos que tratam da prestação contas dos contratos firmados durante o surto da COVID-19 . Um deles obriga o estado a apresentar, ao Parlamento e ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG), o detalhamento dos acordos. Outra matéria estabelece a necessidade da divulgação, no site da Transparência Estadual, das informações referentes aos contratos firmados em caráter de urgência.Durante a sessão, os deputados ratificaram o estado dedecretado por cinco municípios e deram aval a outros quatro propostas.