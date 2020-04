Moro pede demissão depois de Bolsonaro anunciar troca na direção da PF

Sérgio Moro se opôs à troca no comando da Polícia Federal. (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press ) ministro Sérgio Moro, da Justiça, chegou ao seu limite e pediu demissão ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesta quinta-feira (23/4). O motivo foi o anúncio feito pelo presidente de que vai trocar o comando da Polícia Federal. Bolsonaro tenta reverter o pedido de Moro. , da, chegou ao seu limite eao presidente(sem partido) nesta quinta-feira (23/4). O motivo foi o anúncio feito pelo presidente de que vai trocar o comando da. Bolsonaro tenta reverter o pedido de Moro.

O atual diretor-geral, Maurício Valeixo, que tem o apoio do ministro, deve ser demitido para dar lugar a um nome que tenha maior proximidade com o chefe do Executivo.A intenção de fazer a troca ocorre em meio ao andamento de um inquérito, aberto pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido do Procurador-geral da República, Augusto Aras, que mira deputados bolsonaristas. Eles são suspeitos de atuar para financiar e incentivar manifestações contra o Supremo e o Congresso.

As manifestações foram convocadas em várias cidades para pedir um "novo AI-5". O próprio presidente participou de um ato em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília.



As tentativas de trocar o diretor-geral da PF encontram resistência de Moro, de delegados e agentes e são vistas como tentativas de enfraquecer o ministro da Justiça.