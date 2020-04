Minas orienta reabertura

''Queremos conduzir a reativação gradual, responsável e segura das atividades econômicas'' - Romeu Zema, governador de Minas

Nos próximos dias, os prefeitos dos 853 municípios de Minas Gerais devem receber protocolo de flexibilização de isolamento social enviado pelo governo do estado. É o que garantiu o governador Romeu Zema (Novo), que prevê reativação ‘gradual, segura e criteriosa’ da economia em Minas em meio à pandemia. Zema afirmou que a flexibilização dependerá dos prefeitos e que o estado dará apenas orientação para que seja de forma segura, garantindo que não será abertura total, que vai depender do perfil do negócio e de decisão dos prefeitos.





No fim da noite de ontem, Zema publicou em sua página no Twitter os tipos de negócios que serão flexibilizados, divididos em “quatro ondas”, mas ainda sujeitos “à finalização dos estudos técnicos”. São eles: essenciais, baixo, médio e alto risco. A autorização para que possam funcionar será a partir de decreto municipal, que poderá ser revogado pelo governo de Minas em caso de aumento de casos nas regiões. O governo também estabeleceu um marco de tomada de decisão a cada 14 dias, considerando as macrorregiões de saúde do estado.





As atividades são Onda 0 (serviços essenciais): hipermercado, lojas de material de construção, auto-peças, farmácias e drogarias, lojas de venda e manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos, padarias e confeitarias, revendas de gás, açougue, serviços de RH e terceirização, supermercados e afins e postos de gasolina. Onda 1 (serviços de baixo risco): concessionárias, revendas e oficinas de veículos motorizados; joalherias e relojoarias; lojas de vestuário, acessórios, calçados e afins; lojas de artigos esportivos e afins; lojas de artigos para casa, tecidos e aviamentos; lojas de móveis e colchões; lojas de variedades; lojas de fogos de artifício; serviços de publicidade e afins; agências de turismo e afins.





E ainda Onda 2 (serviços de médio risco): hotéis e afins; comércio de animais vivos; comércio de plantas e flores; lojas de eletrodomésticos de áudio e vídeo; comércio de artigos de papelaria e afins; tabacarias; lojas de brinquedos; lojas de departamento e magazines; comércio para artigos de caça, pesca e camping; comércio de instrumentos musicais e acessórios, equipamentos de áudio e vídeo;comércio varejista de equipamentos para escritório.





E a Onda 3 (serviços de alto risco): comércio de souvenires, bijuterias e artesanatos; lojas de variedades; varejista de outros artigos usados; cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza; comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas; comércio varejista de livros; comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; bancas de jornais e revistas; varejo de equipamentos de telefonia e comunicação; lojas de artigos fotográficos e para filmagem; lojas duty free de aeroportos internacionais.





Reativação gradual



“O que estarei fazendo em Minas é um protocolo que vai orientar cada prefeito que quiser liberar atividades em suas cidades, inclusive, citando as prioritárias e as menos prioritárias, onde há mais ou menos disponibilidade de leitos de UTI, informando diariamente a quantidade de novos casos e como está a curva da sua cidade. Desta maneira, queremos conduzir a reativação gradual, responsável e segura das atividades econômicas”, disse. Zema garantiu que respeitará a vontade dos prefeitos que não quiserem flexibilizar o isolamento, como o de BH, Alexandre Kalil (PSD), que prega rigidez durante a quarentena. No entanto, afirmou que diversas cidades ainda não registraram casos. “