Rombo maior e salário quitado

Gustavo Barbosa foi à Assembleia ontem e respondeu a questionamentos remotos dos deputados ao falar das finanças do estado com a pandemia (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

A crise imposta pela pandemia do novo coronavírus pode aumentar em até R$ 7,5 bilhões o déficit previsto pelo governo estadual para 2020. O Orçamento deste ano, aprovado em dezembro pelos deputados estaduais, previa um rombo de R$ 13,3 bilhões. Os valores, somados, podem fazer com que as perdas totais cheguem a R$ 20,8 bilhões. A estimativa de queda foi citada ontem pelo secretário Estadual de Fazenda, Gustavo Barbosa, em reunião na Assembleia Legislativa. Apesar desse quadro, Barbosa disse que a expectativa do governo é quitar totalmente os salários de abril do funcionalismo público até o fim da próxima semana.





Segundo Gustavo Barbosa, embora Minas Gerais tenha tido queda de R$ 1,15 bilhão na arrecadação em abril, amortizou o prejuízo por meio de recursos como os R$ 781 milhões recebidos por uma antiga dívida contraída pela empreiteira CR Almeida junto ao extinto Banco do Estado de Minas Gerais (Bemge). Barbosa afirmou que receitas do tipo não devem entrar no caixa do estado em maio. A pasta projeta uma queda de R$ 2,2 bilhões nas receitas tributárias do próximo mês.





O Executivo estadual quitou, integralmente, os salários dos profissionais de saúde e das forças de segurança. Funcionários das demais categorias receberam R$ 2 mil. O pagamento foi possibilitado, sobretudo, por conta da resolução da dívida, oriunda de um processo que tramitou por 21 anos na Justiça do Paraná. “Não teremos o recebimento de R$ 781 milhões de um precatório em maio. Isso quer dizer que enfrentaremos um problema mais grave que o deste mês”, projetou Barbosa.





Antes da pandemia, o estado esperava R$ 3,3 bilhões em arrecadação. Entretanto, apenas R$ 1,6 bilhão devem entrar nos cofres públicos. “Isso, certamente, se refletirá no pagamento dos salários do Poder Executivo”, afirmou, dizendo que a folha de pagamento do estado gira em torno de R$ 3,5 bilhões. Em abril, além dos recursos pagos pela CR Almeida, Minas foi beneficiada pela prorrogação do prazo para o recolhimento do PIS/Pasep e o recebimento de R$ 27 milhões do Fundo de Participação dos Estados. Uma negociação, feita junto ao Tribunal de Justiça (TJMG), possibilitou que, em vez de R$ 90 milhões, o estado precisasse desembolsar R$ 15 milhões para cobrir precatórios.





Rombo





Segundo Barbosa, a ampliação do déficit estadual previsto para este ano está diretamente ligada à queda na arrecadação o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). O tributo equivale a cerca de 80% das receitas estaduais. “O ICMS tem forte relação com a economia, basicamente com o índice do Produto Interno Bruto (PIB) do país. E, hoje, há estudos que falam da possibilidade de um PIB negativo de até 5,5%”, explicou. Cálculos do Ministério da Economia apontam que, caso haja queda de 5% no PIB, o rombo das contas públicas nacionais pode chegar a R$ 515 bilhões. A previsão de retração no índice foi feita por Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial.





A expectativa do governo mineiro era receber, em abril, R$ 3,2 bilhões oriundos do ICMS. O valor inicial deve cair em, aproximadamente, R$ 1,15 bilhão. De acordo com o secretário de Fazenda, a mensuração da receita do ICMS é feita a partir das notas fiscais emitidas aos consumidores e, também, nas transações entre empresas. Dados da Fazenda estadual apontam que a arrecadação obtida a partir do tributo caiu cerca de 45% no comércio de eletrodomésticos e móveis. Houve retração de 41% na área têxtil, além de quedas em outros setores, como os de calçados, bebidas e combustíveis. “A perda de arrecadação em abril é em função da queda desses comportamentos. Perto do que esperávamos arrecadar, a perda é de grande gravidade para nós”, destacou Barbosa.





Contingenciamento





O estado optou por reduzir, a partir deste mês, cerca de 49,5% da despesa geral para amortizar os efeitos da crise. A única pasta a não sofrer cortes foi a Saúde. Segundo o chefe da Fazenda estadual, a diminuição nos valores arrecadados tornam o contingenciamento uma medida inevitável. Barbosa lembrou que o recebimento extra em abril possibilitou um ‘respiro’ aos cofres públicos. Ele disse, também, que o Executivo estadual avalia como insuficientes os recursos repassados pela União. O governo pleiteia mais verbas junto ao Palácio do Planalto. São discutidas, ainda, em parceria com bancos públicos, formas de cobrir a lacuna deixada pela impossibilidade de promover o leilão dos créditos do nióbio.





O governo acredita que a aprovação do plano de socorro aos estados e municípios, no Senado Federal, pode dar fôlego às contas. A reunião com os deputados ontem ocorreu de modo remoto. No plenário da Assembleia Legislativa, além do secretário, estiveram o presidente do Parlamento mineiro, Agostinho Patrus (PV), e o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Thiago Cota (MDB). Outros deputados estaduais fizeram perguntas por videoconferência.