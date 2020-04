''Mídia inventa tudo'', diz Bolsonaro

Eu não vou falar com a imprensa. Porque não precisam falar. Vocês não distorcem mais. Inventam%u2019%u2019 n Jair Bolsonaro, presidente (foto: Evaristo Sá/AFP)

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro se mostrou irritado e atacou a imprensa, na manhã de ontem. Sem justificar ao que se referia, o chefe do Executivo disse que não concederia entrevistas, pois a "mídia inventa tudo". "Eu não vou falar com a imprensa. Porque não precisam falar. Vocês não distorcem mais. Inventam. O que eu li hoje, inventam tudo. Então pode continuar inventando aí", declarou.





Ao falar com apoiadores sobre lotéricas, Bolsonaro ainda chamou a imprensa de canalha. "Eu tenho um parente meu que é lotérico. Em uma cidade pequenininha. Toda vez que eu falo em lotérica, essa imprensa canalha diz que eu estou fazendo pelo meu parente. Não tem nada a ver com isso", disse, em alusão ao irmão, que é dono de um estabelecimento do tipo.





A um simpatizante que pedia a reabertura de lotéricas, Bolsonaro disparou: "Você não está acompanhando os lotéricos, então, com todo respeito. Nós convidamos vocês, demos uma cesta de vantagens sem vocês pedirem nada, 98% ficou (sic) satisfeito. Fecharam as lotéricas, fui no decreto, abri. Três mil loterias fechadas. Não sei mais o que posso fazer por lotéricas", concluiu o presidente.





Nas redes sociais, Bolsonaro postou o vídeo da fala a apoiadores com a legenda: “Inventam e aumentam”.