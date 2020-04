Mais 165 mortos no país

O Brasil já soma 2.906 mortes por COVID-19 e 45.757 pessoas diagnosticadas com a doença. A taxa de letalidade do vírus é de 6,4%, considerada alta se comparada a outros padrões, em torno de 3%. Os dados são do boletim epidemiológico do Ministério da Sáude. Em 24 horas, o país registrou 165 novos óbitos por conta do coronavírus e 2.678 casos da doença – o boletim de terça-feira registrava 2.741 mortes e 43.079 pessoas com a COVID-19 no país.





De acordo com a pasta federal, São Paulo continua sendo o estado brasileiro com o maior número de infectados e mortos: 15.914 e 1.134, respectivamente. O boletim anterior registrava 15.385 casos e 1.093 óbitos. A taxa de letalidade no estado é de 7,1%. A segunda unidade federativa com mais confirmações é o Rio de Janeiro, onde há 5.552 doentes. No estado, o índice de letalidade é de 8,8% — 490 dos cidadãos que contraíram o vírus morreram. O boletim anterior registrava 5.306 casos e 461 mortos.





Em terceiro lugar no ranking está o Ceará, com 3.910 casos e 233 mortes por coronavírus. A taxa de letalidade da doença no estado, que tem Fortaleza como capital, é de 6%. Também no Nordeste, Pernambuco contabiliza 3.298 pessoas diagnosticadas e 282 óbitos – a taxa de letalidade no estado é de 8,6%. O Amazonas, estado que já vive um colapso no sistema de saúde, é o quinto que mais registra casos. Ao todo, são 2.479 pessoas diagnosticadas com a doença e 207 mortos. A taxa de letalidade no estado é de 8,4%. O número de mortos por coronavírus em Manaus fez a prefeitura da capital abrir valas comuns em cemitérios para enterrar as vítimas da infecção. Na cidade, há covas coletivas destinadas a até 10 pessoas.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Paulo Nogueira