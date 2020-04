GOVERNO PREPARA REDUÇÃO DE ISOLAMENTO

Os ministros Nelson Teich e Marcelo Álvaro Antônio deram a primeira entrevista após a mudança na pasta da Saúde (foto: WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)



Brasília – Alinhado com as ideias do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o ministro da Saúde Nelson Teich, concedeu ontem a primeira entrevista coletiva desde que assumiu a pasta, na última sexta-feira. Ao lado de outros ministros, ele disse que o governo prepara diretriz para reduzir o isolamento social do Brasil em meio ao avanço do novo coronavírus. E usou um exemplo hipotético para defender que não há "crescimento explosivo" de casos da COVID-19 no país, o que justificaria um relaxamento do confinamento. Participaram da entrevista tambem os ministros da Casa Civil, Walter Braga Netto; do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio; da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas; e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, além do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. Braga Neto anunciou o programa Programa Pró-Brasil, para estimular a economia no país após a pandemia de coronavírus.





"Vamos desenhar uma diretriz que possa dar suporte a estados e cidades para que desenhem seus programas em relação ao isolamento e ao distanciamento", disse Teich. Em seguida, o chefe da pasta apresentou um exemplo hipotético em que o número de casos da doença no país seria 100 vezes maior do que os números oficiais, que apontam 45.757 infectados. Não há como precisar a quantidade de doentes, já que o índice de testagem no Brasil é baixo.



"A gente hoje tem 43,5 mil casos de coronavírus no Brasil. Se imaginar que pode ter margem de erro grande... Digamos que a gente tenha aí 100 vezes (mais casos)... Isso é só um exemplo hipotético. A gente está falando em 4 milhões de pessoas. Nós hoje somos 212 milhões (de brasileiros)", disse. "Então, fora da COVID tem 208 milhões de pessoas que continuam com suas doenças, com seus problemas e que têm que ter isso tratado. O que representa hoje 4 milhões de pessoas num país como este? Dois por cento da população", argumentou.





Teich, então, disse que é necessário que 70% da população se contamine para que haja a imunização. Esse período, segundo o ministro, duraria entre um ano e um ano e meio.





"Se existe o conceito de que tem que ter 70% da população em contato com a doença para que ela seja imune, e a vacina vai levar talvez um ano, um ano e meio... Entre 2% e 70%, se você não tem um crescimento explosivo da doença, o que não está acontecendo no Brasil, a gente talvez nem chegue nesse número antes da vacina. Isso pode levar um ano, um ano e meio", disse.





"É impossível um país sobreviver um ano, um ano e meio parado. O afastamento é uma medida absolutamente natural e lógica na largada, mas não pode não estar acompanhado de um programa de saída. Isso é o que a gente vai desenhar e vai dar suporte a estados e municípios", completou. Segundo Teich, a diretriz deve ser apresentada de forma completa na próxima semana. Perguntado se há alguma região ou cidade do país que dá sinais de que já pode começar a voltar ao normal, o ministro disse que ainda não é possível apontar isso. Porém, ele listou quais variáveis serão levadas em consideração para elaborar a diretriz.





O ministro da Saúde explicou que entram no cálculo da possibilidade de flexibilização: o número de casos da COVID-19 que devem surgir, somados aos casos anteriores, além da estrutura de leitos nos hospitais e disponibilidade de profissionais de saúde. Teich afirmou que é preciso analisar a situação de cada região do Brasil, para propôr o relaxamento das medidas. “A gente tem que entender que o Brasil é gigante e heterogêneo. A diretriz tem que ser customizada para cada região”, disse. O chefe da pasta da Saúde afirmou que a diretriz vai informar a necessidade de retomar as medidas de isolamento social, caso for necessário. Teich defendeu que esse trabalho deve ser compartilhado entre o governo federal, os estados e os municípios.





General é o número 2





Teich anunciou que o general Eduardo Pazuello ocupará o cargo de secretário-executivo da pasta. Na gestão do recém-demitido Luiz Henrique Mandetta, o cargo era ocupado por João Gabbardo dos Reis. Para justificar a troca, Teich disse que, em cinco dias no cargo, percebeu que o ministério precisava ser “muito mais eficiente do que é hoje” nos processos de logística, compra e distribuição de equipamentos no combate ao novo coronavírus no Brasil. “Por que estou fazendo isso? Nesses poucos dias em que estou aqui, a impressão que tenho é que a gente tem que ser muito mais eficiente do que a gente é hoje. A gente está falando de logística, de compra, de distribuição. E ele é uma pessoa muito experiente nisso e vem trazer uma contribuição num momento em que a gente corre contra o tempo, não só em relação à COVID, mas em relação a como o país vai ficar, como o sistema de saúde vai ficar”, disse Teich. Pazuello é um nome bem-visto pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O general comandou a Operação Acolhida, de apoio a refugiados venezuelanos em Roraima, entre 2018 e o início de 2020. Neste ano, assumiu o comando militar do Exército na Amazônia, em Manaus.