Ministério compra 3,3 mil equipamentos

Brasília – Em vídeo divulgado pela internet, o ministro da Saúde, Nelson Teich, informou que assinou contrato para compra de 3,3 mil respiradores de uma empresa brasileira. Este é o terceiro contrato para obtenção desses equipamentos assinado com empresas nacionais. A pasta fez um investimento de R$ 658,5 milhões na aquisição de 14.100 respiradores pulmonares. Ainda ontem, as autoridades de saúde fizeram o primeiro teste de massa no Brasil para diagnosticar o novo coronavírus. No total, 100.000 testes devem ser realizados até sexta-feira em cinco pontos de Brasília, o equivalente a 3,3% da população do Distrito Federal (3 milhões). Teich disse que a previsão de compra de testes subiu de 23,9 milhões para 46,2 milhões, sendo que 24,2 milhões serão testes RT-PCR e os outros 22 milhões, testes rápidos.





O presidente Jair Bolsonaro anunciou, por meio das redes sociais, que o governo convocou 3.391 médicos para atuar em postos de saúde no combate aos casos do novo coronavírus no país. Segundo o chefe do Executivo, esses médicos deverão se juntar aos quase 13 mil que já atuam no Projeto Mais Médicos para o Brasil.