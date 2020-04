28 cidades sem respiradores

O ministro da Saúde, Nelson Teich, anuncia assinatura de contrato para adquirir respiradores (foto: ALAN SANTOS/PR)

Não há respiradores mecânicos disponíveis em 28 das 135 cidades mineiras com casos confirmados do novo coronavírus. O equipamento é usado em casos mais graves de internação de pacientes com a COVID-19. A análise, feita pelo projeto Coronavírus-MG.com.br, é baseada nos dados mais recentes do Sistema Único de Saúde (SUS), que se referem ao número de respiradores em fevereiro, e da Secretaria de Estado de Saúde (SES).





Das cidades sem equipamentos disponíveis, três já registraram mortes por coronavírus: Belmiro Braga (Zona da Mata), Bonfim (região metropolitana) e Varzelândia (Norte). Mas não é possível precisar se a falta de respiradores influenciou nos óbitos, já que a SES divulga números com base no local de residência, e não de atendimento dos pacientes. Diante desse cenário, as administrações estadual e municipais aceleraram os processos de aquisição e reparo de respiradores em Minas Gerais.





Na última segunda-feira, a Advocacia-Geral do Estado (AGE) conseguiu junto à Justiça Federal o repasse de R$ 84 milhões para a compra de até 1,6 mil unidades. Pelo menos 220 respiradores estão sendo reparados, de acordo com a SES. De acordo com os números mais recentes do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), Minas tem 6.263 respiradores nas redes pública e privada. Desses, 5.926 estão disponíveis para uso, enquanto os outros 337 encontram-se quebrados, em manutenção ou em stand by, entre outros. Considerando apenas a rede pública, há 4.761 aparelhos no estado, sendo 4.473 disponíveis para uso.





Das 89 microrregiões definidas pelo Plano Diretor de Regionalização do estado, quatro não têm nenhum respirador disponível, segundo o SUS: Bocaiúva, Francisco Sá, Guanhães e Serro, que englobam, juntas, 26 cidades. As microrregiões com as maiores médias de equipamentos por 100 mil habitantes são as de Juiz de Fora (57,1), Belo Horizonte (53,7), Uberaba (50,7), Poços de Caldas (49,9), Uberlândia (44,9) e Montes Claros (44,9).





Cidades com casos confirmados de COVID-19 e sem disponibilidade de respiradores: Alpercata, Belmiro Braga, Bonfim, Carmo do Cajuru, Divinésia, Espírito Santo do Dourado, Ferros, Goianá, Guimarânia, Ipaba, Itaguara, Jeceaba, Mário Campos, Maripá de Minas, Marliéria, Monte Azul, Munhoz, Porto Firme, Santa Maria de Itabira, Santana do Paraíso, São Brás do Suaçuí, São José da Lapa, Sarzedo, Senador Amaral, Sobrália, Toledo, Varzelândia e Vazante.





Mais 166 mortes





O Brasil registrou 2.741 mortes do novo coronavírus e os casos chegaram a 43.079, segundo o Ministério da Saúde. Em 24 horas, foram 166 óbitos e mais 2.498 casos confirmados. A taxa de letalidade está em 6,4%. O estado mais afetado pela COVID-19 é São Paulo, com 15.385 infectados e 1.093 mortes, com 7,1% de letalidade. A segunda unidade federativa com mais confirmações é o Rio de Janeiro, onde há 5.306 doentes. Por lá, o índice de letalidade é de 8,7% — 461 dos cidadãos que contraíram o vírus morreram.