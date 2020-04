Manifestações pelo AI-5 serão investigadas

Defensores da intervenção militar e da volta do AI-5 têm feito manifestações pelo país. A de domingo, em Brasília, contou com a participação de Bolsonaro (foto: SÉRGIO LIMA/AFP)



Brasília – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou instauração de inquérito para apurar responsabilidades pelas manifestações em favor do Ato Institucional nº 5 (AI-5), que deu início à fase mais repressiva da ditadura militar (1964-1985) no Brasil, com fechamento do Congresso e da própria Suprema Corte. Um desses protestos ocorreu em Brasília, no último domingo (19/4), com a presença de Jair Bolsonaro.





O despacho de Moraes atendeu ao pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras, e determina diligências e sigilo das investigações. Ao acionar o Supremo, Aras não cita Bolsonaro, mas justificou o pedido ao STF dizendo que os atos foram cometidos "por vários cidadãos, inclusive deputados federais". Na decisão, o ministro ressalta que o fato, tal como narrado pelo procurador-geral da República, é gravíssimo, por atentar contra o Estado democrático de direito e suas instituições republicanas.



''São inconstitucionais, e não se confundem com liberdade de expressão, condutas e manifestações que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático'' - Alexandre de Moraes - ministro do Supremo Tribunal Federal (foto: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL)



Alexandre de Moraes afirmou que a Constituição Federal não permite o financiamento e a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado democrático (CF, artigos 5º, XLIV, e 34, III e IV), nem tampouco a realização de manifestações nesse sentido, com a extinção das cláusulas pétreas constitucionais – voto direto, secreto, universal e periódico; separação de poderes e direitos e garantias fundamentais (CF, artigo 60, parágrafo 4º) –, com a consequente instalação do arbítrio.





O magistrado destacou que a liberdade de expressão e o pluralismo de ideias são valores estruturantes do sistema democrático. “A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva”, escreveu o ministro.





Inconstitucionais

Conforme o despacho, “são inconstitucionais, e não se confundem com a liberdade de expressão, as condutas e manifestações que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático”. Também, afirmou Moraes, “ofendem os princípios constitucionais aquelas que pretendam destruí-lo, juntamente com instituições republicanas, pregando a violência, o arbítrio, o desrespeito aos direitos fundamentais, pleiteando a tirania.”





A decisão concluiu ser imprescindível a verificação da existência de organizações e esquemas de financiamento de manifestações contra a democracia e a divulgação em massa de mensagens atentatórias ao regime republicano, bem como as suas formas de gerenciamento, liderança, organização e propagação, que visam lesar ou expor a perigo de lesão os direitos fundamentais, a independência dos poderes instituídos e o Estado democrático de direito, trazendo como consequência o nefasto manto do arbítrio e da ditadura.



Nova manifestação por golpe militar





Um grupo de cerca de 30 pessoas voltou a se manifestar ontem na capital federal pelo fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal por meio de intervenção militar. Dessa vez, em vez do quartel-general do Exército, eles se reuniram em frente ao STF com faixas e cartazes. Havia cartazes também contra o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O presidente Jair Bolsonaro passou pelo local no carro oficial, mas não parou, ao voltar de almoço no Hotel de Trânsito de Oficiais do Exército, no fim da manhã de ontem. O Palácio do Planalto não informou o que ele fez no local. Segundo auxiliares do presidente, ele almoçou e se reuniu com oficiais do Exército, evento que já estava marcado há dias.





No domingo, Bolsonaro discursou em evento que pedia o fechamento do Congresso e do Supremo e novo AI-5. O presidente foi alertado por militares do governo de que a ida ao ato expôs as Forças Armadas a uma situação constrangedora.





FHC rebate Roberto Jefferson





O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso respondeu ao ex-deputado federal Roberto Jefferson, que o acusou de ser "o maestro" de um suposto golpe contra o presidente Jair Bolsonaro. Segundo Jefferson, FHC estaria coadunado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, e com os governadores João Doria (PSDB-SP) e Wilson Witzel Witzel (PSC-RJ) para levar adiante um processo de impeachment de Bolsonaro. “Nada mais errado: não quero tal. Melhor ter paciência histórica. Respeito o voto popular. Discordar é normal, sem derrubadas. Coesão contra o vírus, é preciso. Não intrigas”, escreveu o ex-presidente em sua conta no Twitter, sem citar nominalmente Roberto Jefferson.





“Para derrubar Bolsonaro, só se for a bala”, afirmou Jefferson na entrevista, ao citar a possibilidade de um confronto de “sangue” entre direita e esquerda. "Vai acabar tendo uma intervenção até para estabilizar", emendou, em uma referência às Forças Armadas. A análise reverbera o que pensa a ala ideológica que cerca o presidente.





“O Rodrigo (Maia) é muito habilidoso e está reunindo com Fernando Henrique (Cardoso), Doria (João Doria, governador de São Paulo), Wilson Witzel (governador do Rio), o presidente da OAB (Felipe Santa Cruz) e partidos de esquerda. O maestro dessa orquestra é o Fernando Henrique”, afirmou Jefferson em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo.





“Bolsonaro não se perde. Para derrubá-lo, só se for a bala. Ele é guerreiro. É leão. Não vai miar. Ele vai rugir. Eu não vejo nas atitudes de Bolsonaro um ato de desespero. Ele está buscando o apoio que precisa ter. O Fernando Henrique diz: falta de governabilidade, governo compartilhado e povo na rua. O que o Bolsonaro está fazendo? Está botando o povo na rua, mas do lado dele. A terceira perna do tripé para o impeachment que o Fernando Henrique constrói é o povo”, disse também.





Roberto Jefferson foi da chamada “tropa de choque” do então presidente Fernando Collor, no início dos anos 1990, que acabou sofrendo impeachment por causa dos escândalos de corrupção envolvendo seu tesoureiro de campanha, Paulo César Farias, e por ter perdido o apoio do Congresso Nacional. Na última década, ele voltou a ganhar repercussão ao denunciar o mensalão do PT no Congresso Nacional, o pagamento de propina para aprovação de projetos do governo na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Envolvido nas denúncias, ele chegou a ser preso.