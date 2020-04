Drama dobrado com pandemia

Clóvis Arthur dos Reis, de 69 anos, evita ambulância e é levado em carro particular pelos filhos ao hospital, sob risco de contrair COVID-19 (foto: ARQUIVO PESSOAL)



Depois de intoxicação ainda pouco explicada que matou nove pessoas e fez com que dezenas perdessem a fala, os sentidos e os movimentos, vítimas de substâncias tóxicas presentes em lotes de cervejas da Backer têm mais uma barreira a superar. Desde que a pandemia de coronavírus abalou os serviços da capital, várias se veem impedidas de continuar o tratamento que dava esperança de voltar à vida normal.





Fonoaudiologia, fisioterapia e hemodiálise são tratamentos comuns entre as vítimas da intoxicação. No entanto, com as restrições de proximidade adotadas para prevenir o contágio do coronavírus, profissionais médicos tiveram que cancelar as sessões, afetando consideravelmente a melhora dessas pessoas.





Vanderlei de Paula Oliveira foi uma das primeiras vítimas da intoxicação. Em 15 de fevereiro do ano passado, ele foi internado no hospital após passar mal e ficou na unidade de terapia intensiva (UTI) por três meses. Depois, ainda teve que ficar mais dois meses internado e recebeu alta apenas em julho. No entanto, neste ano, teve que voltar ao hospital e ficar internado mais duas vezes.





Atualmente, ele se divide entre a fisioterapia, para voltar a ter o controle total de seus movimentos, e a fonoaudiologia, para o tratamento da voz. Com a pandemia no meio de março, porém, abandonou abandonar as idas aos tratamentos e passou a fazer a fisioterapia três vezes por semana de forma on-line. Já a fonoaudiologia foi cancelada.





“Estou fazendo fisioterapia porque é muito perigoso ficar sem. Por vídeo, a fisioterapeuta me dá orientações e faço os movimentos, mas a fonoaudiologia é mais difícil porque tem massagens e outras coisas que no vídeo não dá pra ver bem, então não estou fazendo. Em casa, faço os exercícios, mas não é a mesma coisa, já tinha seis meses que fazia esses tratamentos”, conta.





Em meio à falta de um tratamento completo, Vanderlei já começa a sentir os resultados em seu corpo. “Essa mudança é nítida, a gente sente isso. Na primeira semana, você percebe que tem coisa ficando diferente”, comenta. Como explica, desde que mudou o sistema da fisioterapia, ele voltou a ter dificuldades com o equilíbrio na hora de caminhar e na movimentação das mãos. “Preocupa porque tem um certo limite de tempo que a gente pode tentar reverter esses problemas motores”, ressalta.





Outro problema enfrentado por Vanderlei é a distância dos sogros que, desde a intoxicação, vinham ajudando ele e sua esposa a tomar conta de suas filhas de 2 e 6 anos. No entanto, por serem idosos, eles tiveram que se afastar durante a pandemia. “O que já era difícil, está bem complicado agora. Antes, meus sogros me ajudavam muito, mas agora é um risco pra mim e pra eles. No início, eles não entenderam muito bem isso, mas agora estão aceitando mais”, lamenta.





Já com a hemodiálise, Vanderlei não pode parar. O tratamento é recomendado para pessoas que estão com os rins afetados e não conseguem filtrar e limpar o sangue. Por depender de máquinas e ser um procedimento complexo, a terapia tem que ser feita em uma clínica. Diante disso, Vanderlei vai três vezes por semana a um estabelecimento no Bairro Funcionários. As idas geram preocupação em toda a família, já que clínicas e hospitais são locais propícios à circulação do coronavírus.



Risco constante





Para Clóvis Artur dos Reis, outra vítima da Backer, a situação é mais preocupante. Com 69 anos, ele faz parte do grupo de risco do coronavírus. Mesmo assim, desde que saiu da internação, em 14 de janeiro, precisa fazer o tratamento renal três vezes por semana no Hospital Felício Rocho. Porém, tudo ficou ainda mais grave quando, devido à pandemia, a família cancelou a ambulância que o buscava em casa para hemodiálise. Com a propagação do vírus, o veículo deixou de ser um local seguro.





Desde então, os filhos, de 31 e 28 anos, se revezam para levar o pai ao hospital. O problema é que Clóvis fica traqueostomizado 24 horas por dia, o que dificulta o transporte por carro particular. “Cortamos a ambulância porque não dá tempo de higienizar tudo. Agora, a gente o leva ao hospital três vezes por semana e corremos o risco de levá-lo com a bala de oxigênio no carro. Temos medo porque, se ele pegar esse coronavírus, vai ser fatal”, comenta a esposa, Valéria Drumond. Já em relação aos outros tratamentos, os profissionais médicos vão até a casa de Clóvis. “Conseguimos com que esse profissionais não trabalhem em hospitais e assim corremos menos riscos de pegar essa doença”, conta Valéria.





Ao todo, são investigados 42 casos de contaminação por mono e dietilenoglicol em lotes da cerveja Belorizontina, da Backer. Desse total, nove morreram e várias outras ficaram longo tempo internadas. A Polícia Civil apura na fábrica da empresa como se deu a contaminação do líquido. No último dia 8, o delegado responsável pelo caso, Flávio Grossi, descartou a hipótese de sabotagem. Agora, os investigadores trabalham com as linhas de erro de procedimento na fábrica ou contaminação dolosa.





Em meio às investigações, familiares das vítimas ainda brigam na Justiça, para que a empresa custeie as despesas com o tratamento. Em idas e vindas, em 19 de março, a Justiça bloqueou R$ 50 milhões para que a cervejaria pague o procedimentos médicos e assegure uma possível indenização no futuro.

No entanto, apesar da decisão judicial, as famílias reclamam que até hoje não tiveram acesso ao dinheiro. Por outro lado, a Backer reforça que seu patrimônio já foi bloqueado e que o Tribunal de Justiça estabeleceu que a quantia seria apenas a vítimas associadas à ação movida pelo Ministério Público, 13, das 42.





* Estagiário sob supervisão de Paulo Nogueira