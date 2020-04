PGR quer investigar atos

Brasília – O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ontem ao Supremo Tribunal Federal (STF) abertura de inquérito para investigar deputados federais e empresários envolvidos em eventual violação da Lei de Segurança Nacional por manifestantes que foram às ruas de várias cidades, no domingo, pedir novo Ato Institucional nº 5 (AI-5). Segundo ele, a participação de parlamentares nas manifestações justifica a competência do STF para investigar.





O procurador-geral disse ainda que "participantes pediram o fechamento de instituições democráticas, como o Congresso Nacional e o STF" e ressalta ainda que uma das pautas era a instauração de uma norma semelhante ao AI-5, que suprimiu direitos individuais e coletivos durante a ditadura militar. "O Estado brasileiro admite única ideologia que é a do regime da democracia participativa. Qualquer atentado à democracia afronta a Constituição e a Lei de Segurança Nacional", afirmou Aras em parecer.



''O Estado admite única ideologia, que é a do regime da democracia participativa. Qualquer atentado à democracia afronta a Constituição e a Lei de Segurança Nacional'' Augusto Aras, procurador-geral da República





O procurador não cita no parecer o presidente Jair Bolsonaro, que participou de ato em Brasília, em frente ao quartel-general do Exército. Manifestantes empunhavam faixas e cartazes pedindo o fechamento do Supremo, do Congresso e intervenção militar. Ele chegou a discursar aos manifestantes, afirmando que eles estavam ali "pelo Brasil".





A presença de Bolsonaro na manifestação gerou forte repercussão negativa entre políticos, ministros da Suprema Corte e entidades. Bolsonaro não é alvo do inquérito porque não há indício de participação dele na organização dos atos. Um integrante da cúpula da PGR informou que o inquérito "não tem alvo", e sim "investigação para apurar autorias", mas informou que devem ser investigados empresários que organizaram as manifestações.