Zema nega alinhamento

''Se eu estivesse seguindo o presidente, talvez não estaríamos aqui com o isolamento social. O que faço questão é de não entrar em assuntos que não dizem respeito a mim'' - Romeu Zema, governador de Minas Gerais (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A. PRESS)

“O que está havendo parece que é um movimento exacerbado, desnecessário com relação a algumas falas, algumas questões do presidente. Outro dia eu até brinquei: se o presidente arrotar, vai virar motivo de alguém se manifestar”, disse o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). A declaração foi uma resposta às críticas que o chefe do Executivo estadual recebeu por não ter assinado a Carta Aberta à Sociedade Brasileira em Defesa da Democracia.





O documento foi divulgado no domingo por 20 dos 27 governadores do país em protesto à presença do presidente Jair Bolsonaro em manifestação a favor do fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional e às críticas ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Os chefes dos Executivos estaduais protestaram também contra a crítica do presidente a eles sobre as medidas de isolamento social para conter a pandemia. Bolsonaro é favor da flexibilização.





“Em Minas Gerais, temos uma crise financeira descomunal. E ficar entrando em assuntos que não dizem respeito ao nosso estado, isso não é mérito meu. E me parece que tem muitas pessoas querendo se aproveitar disso para palanque. Não é o meu caso”, argumentou Zema.





Questionado sobre o apoio do presidente às manifestações de bolsonaristas, inclusive por aglomerações de pessoas nas ruas, Zema assumiu tom de neutralidade. “É um direito dele ter a opinião dele. Mas pode ser que eu não concorde. Eu não tenho feito isso aqui em Minas Gerais. Agora, é um direito dele se manifestar, nós estamos numa democracia”, comentou.





Entretanto, o governador negou que esteja se alinhando a Bolsonaro para evitar indisposição, num momento em que tenta obter ajuda financeira do governo federal para enfrenar os impactos da COVID-19 em Minas, como também discutir a venda dos créditos do nióbio pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), recursos mobilizados para pagar o 13º salário dos servidores públicos do estado.





“Se eu estivesse seguindo o presidente, talvez não estaríamos aqui com o isolamento social. O que faço questão é de não entrar em assuntos que não dizem respeito a mim. Meu foco é me dar bem com a Assembleia Legislativa. As reformas de Minas passam pela Assembleia, e não por Brasília. Agora, eu ter boa interlocução em Brasília é fundamental também. E o presidente, vamos lembrar, ele pode estar errando em algumas coisas, mas está acertando em outras. Inclusive, comigo aqui é a mesma coisa, e tenho certeza de que todos os governadores também”, defendeu.