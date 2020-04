Toffoli vê 1ataques nefastos1

''Quão nefasto é o autoritarismo, quão nefasto é o fundamentalismo, quão nefasto é o ataque às instituições e à democracia'' - Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (foto: ANTONIO CRUZ/SCO/STF)

Brasília - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, afirmou ontem, sem citar o presidente Jair Bolsonaro, que não é possível admitir qualquer outra solução para o país que não seja "dentro da institucionalidade e do Estado democrático de direito". Toffoli fez a defesa da democracia durante videoconferência organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) para discutir o "Pacto pela vida e pelo Brasil". O evento teve apoio de outras entidades, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).





Ao se dirigir às entidades que faziam parte da videoconferência, Toffoli afirmou que o autoritarismo e os ataques à democracia são gestos "nefastos". “As seis entidades têm no DNA o conhecimento do quão nefasto é o autoritarismo, do quão nefasto é o fundamentalismo, quão nefasto é o ataque às instituições e à democracia”, afirmou o ministro. “Nesse momento é bom sempre relembrar a importância que essas seis instituições tiveram na redemocratização do país, no processo constituinte que sintetizou esses objetivos da República Federativa do Brasil”, completou o ministro.





Outros ministros do STF se manifestaram no domingo. Luís Roberto Barroso disse que é “assustador” ver manifestações pela volta do regime militar, após 30 anos de democracia. “Só pode desejar intervenção militar quem perdeu a fé no futuro e sonha com um passado que nunca houve. Ditaduras vêm com violência contra os adversários, censura e intolerância. Pessoas de bem e que amam o Brasil não desejam isso”, escreveu Barroso. Gilmar Mendes também criticou: “A crise do coronavírus só vai ser superada com responsabilidade política, união de todos e solidariedade. Invocar o AI-5 e a volta da ditadura é rasgar o compromisso com a Constituição e com a ordem democrática”.





O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também se manifestou. Por meio de uma rede social, disse ser “crueldade imperdoável” pregar ruptura democrática em meio às mortes da pandemia. “O mundo inteiro está unido contra o coronavírus. No Brasil, temos de lutar contra o corona e o vírus do autoritarismo. É mais trabalhoso, mas venceremos”, escreveu Maia. “Em nome da Câmara dos Deputados, repudio todo e qualquer ato que defenda a ditadura, atentando contra a Constituição.”