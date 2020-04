''Conspirando contra quem?'', diz Bolsonaro

''Não falei nada contra qualquer outro poder. Muito pelo contrário. O povo quer voltar ao trabalho. Estavam lá saudando o Exército. É isso. Mais nada. Fora isso, é invencionice'' - Jair Bolsonaro, presidente da República (foto: DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO)

Brasília – Um dia depois de comparecer à manifestação que defendia intervenção militar e criticava o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro baixou o tom e negou que tenha qualquer intenção antidemocrática. Disse que apenas expressou sua opinião ao criticar a atuação de outros poderes. "O pessoal geralmente conspira para chegar ao poder. Já estou no poder. Já sou o presidente da República. Então, estou conspirando contra quem, meu Deus do céu? Falta um pouco de inteligência daqueles que me acusam de ser ditatorial", afirmou.





"O que eu tomei de providência contra a imprensa, contra a liberdade de expressão? Eu, inclusive, sou contra as prisões administrativas que estão ocorrendo no Brasil. Prenderam uma mulher de biquíni na Praia no Recreio (Rio de Janeiro), prenderam na Praia de Boa Viagem (Recife) um aposentado da Aeronáutica. Sou, realmente, a Constituição", acrescentou.





Bolsonaro disse respeitar os demais poderes, mas também tem opinião. "Não vou pecar por omissão. Respeito o STF, o Congresso, mas tenho opinião. Não pode qualquer palavra minha ser interpretada por alguns como agressão, como ofensa", disse. Enquanto falava, o presidente foi interrompido por um apoioador que pediu o fechamento dos outros poderes. Ele refutou e disse: “Quero o Supremo aberto, o Congresso aberto”.





"Em seguida, Bolsonaro emendou: "E mais. Tenho conduzido o Brasil orientado e fiel aos interesses do povo brasileiro. Nada que faço que não esteja de acordo com eles. É isso que acontece comigo. Onde é que eu estou errando? O meu time não trabalha de madrugada, meu time trabalha à luz do dia. Todas a pessoas escolhidas com critério. Alguns, que porventura desviam dos critérios, a caneta vai funcionar”.





E continuou: “É para isso que sou presidente, para decidir. Se tiver que demitir qualquer ministro, demito. Não estou ameaçando, longe de ameaça, não tem ameaça de minha parte. Agora, se ele desviar-se daquilo que eu prometo na pré-campanha e na campanha, lamentavelmente está no governo errado, vá para outro barco, vá tentar em 2022”, disse referindo-se ao ex-ministro da Saúde Luis Henrique Mandetta, demitido na semana passada.



“Nada contra outro poder”





No domingo, em frene ao quartel-general do Exército, Bolsonarou subiu numa caminhonete e discursou para centenas de manifestantes a favor do fechamento dos outros poderes. “Estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão porque acreditam no Brasil", disse. Bolsonaro disse ainda: "Não queremos negociar nada. Nós queremos ação pelo Brasil. Chega da velha política. Agora, é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos”.





Hoje, questionado sobre qual era a pauta da manifestação, Bolsonaro disse ser um “ato de apoio ao Exército”.





Ontem, questionado sobre sua presença no evento, Bolsonaro disse: “O povo na rua, Dia do Exército, volta ao trabalho. É isso”. Perguntado então sobre qual mensagem daria aos apoiadores que clamam pela volta do AI-5, Bolsonaro rebateu: “Não quero papo com vocês. Quem não quiser ouvir, vá embora. Todo e qualquer movimento tem infiltrado, tem gente que tem a sua liberdade de expressão”.





Ele afirmou também: “Respeito a liberdade de expressão. Pegue o meu discurso, deve dar dois minutos. Não falei nada contra qualquer outro poder. Muito pelo contrário. O povo quer voltar ao trabalho. O povo quer isso. Estavam lá saudando o Exército. É isso. Mais nada. Fora isso, é invencionice, é tentativa de incendiar uma nação que ainda está dentro da normalidade. No que depender do presidente Bolsonaro, democracia e liberdade acima de tudo”, concluiu.





Forças armadas





Sem citar as manifestações de ontem, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Siva, divulgou nota ontem afirmando que o “inimigo comum de todos” é o coronavírus”. Leia a íntegra: “As Forças Armadas trabalham com o propósito de manter a paz e a estabilidade do país, sempre obedientes à Constituição Federal. O momento que se apresenta exige entendimento e esforço de todos os brasileiros. Nenhum país estava preparado para uma pandemia como a que estamos vivendo. Essa realidade requer adaptação das capacidades das Forças Armadas para combater um inimigo comum a todos: o coronavírus e suas consequências sociais. É isso o que estamos fazendo”.