Zema sobre testagem em massa em Minas: 'Não temos condição'

“Por questões financeiras, nós não temos condição de adquirir 500 mil testes para fazer uma testagem em massa”, disse Zema à Globo Minas nesta segunda-feira (20).





Na avaliação do mandatário, outras medidas tomadas pelo executivo estadual devem garantir que Minas atravesse o surto global sem grandes tragédias ou colapsos. Entre elas, a mobilização de leitos em todo o estado para o atendimento de pacientes diagnosticados com a COVID-19, além da construção do hospital de campanha do Expominas , que deve ampliar a oferta de leitos mineiros em 788 unidades.





“Nós temos hoje apenas 3% dos leitos de UTI’s ocupados com portadores da COVID-19. E isso demonstra que nós temos feito a lição de casa. Minas Gerais está entre os cinco melhores estados do Brasil em questão de vítimas por milhão de habitantes e de infectados por milhão de habitantes. Além disso, fizemos todo um aparato de retaguarda. Se nós tivermos uma deterioração nesse quadro, nós ainda estamos muito bem preparados”, destacou.

Isolamento

Segundo informe epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) nesta segunda (20), a COVID-19 já matou 41 mineiros e infectou outros 1.189. São números mais brandos que os de localidades como São Paulo, onde a doença já fez mais de 800 vítimas, ou Rio de Janeiro, que registra 402 óbitos provocados pelo vírus.





Otimista, o governador diz que o estado alcançou um patamar em que já se pode enxergar um “momento pós-pandemia”, com planejamento da reativação das atividades interrompidas.





Zema também voltou a comentar a decisão dos prefeitos de fechar totalmente o comércio mesmo nas cidades mineiras em que não há casos de contaminação. “Quando nós falamos do estado de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, e até o Amazonas e o Ceará, que são os estados que tem tido o pior comportamento, nós temos que lembrar que a metade da população desses estados está na capital. E aqui, em Minas Gerais, nós sabemos que os habitantes da Região Metropolitana responde só por 20% da população. As pessoas sequer entram num ônibus para ir trabalhar, ou para voltar para casa, porque são municípios muito pequenos, onde se anda a pé, de bicicleta. E, na grande maioria desses municípios, nós não tivemos óbitos e nem casos do coronavírus”, ponderou.





“O que eu discordo totalmente é de falar: ‘Vamos dar o mesmo remédio para todos os doentes’. Nós temos doentes diferentes. Eu não concordo em dar o mesmo remédio para todos. Para cada doente, o melhor remédio para ele”, concluiu