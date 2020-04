(foto: GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A. PRESS)

Um grupo de manifestantes fez protesto em frente à 4ª Divisão Militar, no Bairro Cidade Jardim, Centro-Sul de BH, ontem, pedindo intervenção militar no país. O tema do movimento era "Todo o poder emana do povo". A mobilização fez duros ataques ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a reportagem apurou, pelo menos 50 manifestantes compareceram ao local. Vários carros também fizeram buzinaço para saudar o movimento. A maioria dos ataques se dirigiu ao deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara dos Deputados. Houve manifestações também em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e outras cidades do país.