Governadores e Supremo reagem

Brasília – A presença de Bolsonaro na manifestação a favor da intervenção militar recebeu críticas, principalmente de ex-governadores, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e de ministros do Supremo Tribunal Federal. Vinte dos 27 governadores divulgaram a "Carta Aberta à Sociedade Brasileira em Defesa da Democracia". Não assinaram o documento os governadores Romeu Zema (Minas Gerais), Gladson Cameli (Acre), Wilson Lima (Amazonas), Ibaneis Rocha (Distrito Federal), Ratinho Júnior (Paraná), Marcos Rocha (Rondônia) e Antônio Denarium (Roraima).





"O Fórum Nacional de Governadores manifesta apoio ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, diante das declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre a postura dos dois líderes do Parlamento, afrontando princípios democráticos que fundamentam nossa nação", diz a carta. Eles defendem "diálogo democrático e desprovido de vaidades" entre as autoridades para enfrentar a pandemia de coronavírus.





“O mundo inteiro está unido contra o coronavírus. No Brasil, temos de lutar contra o corona e o vírus do autoritarismo. É mais trabalhoso, mas venceremos”, afirmou Rodrigo Maia, em nota. “Defender ditadura é estimular a desordem. Em nome da Câmara dos Deputados, repudio todo e qualquer ato que defenda a ditadura, atentando contra a Constituição. Não há caminho fora da democracia", completou.





SUPREMO O ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso também criticou. “É assustador ver manifestações pela volta do regime militar após 30 anos de democracia. Defender a Constituição e as instituições democráticas faz parte do meu papel e do meu dever. Pior do que o grito dos maus é o silêncio dos bons (Martin Luther King)”, disse pelas redes sociais.





E completou: “Ditaduras vêm com violência contra os adversários, censura e intolerância. Pessoas de bem e que amam o Brasil não desejam isso.”





Já o ministro Marco Aurélio Mello afirmou: “Visão totalitária merece a excomunhão maior. Saudosistas inoportunos. As instituições estão funcionando".





Na mesma linha foi o ministro Gilmar Mendes, também do Supremo Tribunal Federal: "A crise do #coronavirus só vai ser superada com responsabilidade política, união de todos e solidariedade. Invocar o AI-5 e a volta da ditadura é rasgar o compromisso com a Constituição e com a ordem democrática #DitaduraNuncaMais."