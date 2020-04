''Eu acredito em vocês''

Jair Bolsonaro voltou a se encontrar com apoiadores ontem à tarde. Em alguns momentos, ele chegou a interromper o seu discurso por causa de uma tosse persistente (foto: EVARISTO SÁ/AFP)



Brasília – O presidente Jair Bolsonaro subiu em uma caminhonete ontem para discursar para centenas de pessoas que se aglomeraram em frente ao Quartel Geral do Exército, em Brasília. “Estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão porque acreditam no Brasil”, disse. O grupo, que descumpriu as recomendações de isolamento da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do próprio Ministério da Saúde, vestia roupas verde e amarelo e carregava bandeiras do Brasil e faixas pedindo a volta do Ato Institucional 5 (AI-5), o decreto mais duro da ditadura militar (1964-1985) no país.





Soldados do Exército e seguranças do Palácio do Planalto, muitos sem máscaras, fizeram cordão de isolamento para deixar o presidente longe das pessoas. Bolsonaro não apertou a mão das pessoas, apenas acenou de longe.





Os bolsonaristas são a favor do isolamento vertical, que restringe a circulação apenas de grupos mais vulneráveis, como idosos e pessoas com comorbidades. No entanto, vários idosos estavam presentes na manifestação, onde a maioria não usava máscara. Pela manhã, Bolsonaro seguiu para a Asa 302 Norte, onde mora um dos filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL/SP) e o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni (DEM). Mais tarde, apareceu saudando os apoiadores no QG do Exército. Ele foi recebido com gritos de “mito” e com afirmações de que “nossa bandeira jamais será vermelha”.





O grupo também defendeu o impeachment do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF). Na sexta-feira, a Corte decidiu dar autonomia para estados e municípios decidirem sobre medidas de isolamento social. Bolsonaro paralisou o discurso seguidas vezes por causa de uma insistente tosse. Em certo momento, olhou para a câmera que o filmava e fez um gesto para encerrar a gravação. Depois, finalizou a fala com o mote da campanha de 2018: "Agora, é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos".





Discurso

Confira o discurso do presidente: “Estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Não queremos negociar nada. Nós queremos é ação pelo Brasil. O que tinha de velho ficou para trás. Temos um novo Brasil pela frente. Todos, sem exceção no Brasil, têm que ser patriotas, acreditar e fazer a sua parte para que nós possamos colocar o Brasil no lugar que ele merece. Acabou a época da patifaria. É agora o povo no poder. Mais que o direito, vocês têm a obrigação de lutar pelo país de vocês”, discursou Bolsonaro.





O presidente afirmou também: “Contem com o seu presidente para fazer tudo aquilo que for necessário para que possamos manter a nossa democracia e garantir o que há de mais sagrado, que é a nossa liberdade. Todos no Brasil têm que entender que estão submissos à vontade do povo brasileiro. Tenho certeza que todos nós juramos um dia dar a vida pela pátria. Vamos fazer o que for possível para mudar o destino do Brasil. Chega da velha política. Agora, é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos".





Mais tarde, Bolsonaro reproduziu vídeo em suas redes sociais mostrando parte do seu discurso em cima da caminhonete e exibindo ao fundo a faixa a pedindo intervenção militar no país.