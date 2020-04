No Rio, moradores da zona sul promovem panelaço contra Bolsonaro

Na cidade do Rio de Janeiro, na noite deste domingo, manifestantes protestaram contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Moradores da zona sul - como de Botafogo, Laranjeiras, Cosme Velho, Humaitá e Flamengo - promoveram panelaços e gritaram pedindo a saída do presidente.



As manifestações têm acontecido diariamente, principalmente em resposta ao posicionamento de Bolsonaro frente à pandemia do coronavírus. O presidente defende a flexibilização do isolamento.



Durante o protesto na capital fluminense, moradores chamaram o presidente de fascista e canalha.



Mais cedo, em Brasília, Bolsonaro discursou em ato em que os participantes pediram o retorno da ditadura e do AI-5. Em faixas, defendiam o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF).