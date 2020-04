Mais 206 mortos em 24 horas

O número de mortes causadas pelo coronavírus no Brasil subiu para 2.347, segundo o Ministério da Saúde. São 206 novos óbitos em relação aos dados de sexta-feira, aumento de 9,6%. Os casos confirmados, por sua vez, chegaram a 36.599. A taxa de letalidade está em 6,4%. O boletim de sexta-feira, apontava, além de 2.141 óbitos, 33.682 diangósticos positivos. Em um dia, os registros cresceram 8,7%. São Paulo é o estado em situação mais crítica. São 13.894 confirmações e 991 mortes — a taxa de letalidade está em 7,1%. Com 4.543 infectados, o Rio de Janeiro já registrou 387 mortes. Segundo os dados do Ministério da Saúde, 9,5% dos pacientes que contraíram a doença em solo fluminense morreram.





As maiores taxas de letalidade do Brasil estão no Nordeste. A liderança é da Paraíba, com 12,7%. O estado já registrou 205 confirmações e 26 mortes. Em Pernambuco, cuja letalidade é de 9,3%, foram contabilizados 205 óbitos e 2.193 infecções. Segundo o Ministério da Saúde, o Sudeste tem 55,9% de todas as confirmações registradas no Brasil. Juntos, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo somam 20.466 casos.





O Nordeste registra 8.507 doentes — 23,2% dos brasileiros infectados. Os 3.416 casos do Norte são 9,3% do total nacional. O Amazonas é o estado da região mais afetado pelo coronavírus, com 1.897 registros e 161 mortes. Ao lado do Rio, o Amazonas tem 8,5% de taxa de letalidade — a terceira maior do país. No Sul, são 2.738 casos. Com 962 infectados e 31 óbitos, Santa Catarina lidera as estatísticas da COVID-19 na região. O Centro-Oeste é a região com menos infecções: 1.472, ao todo. O Distrito Federal concentra 762 delas. A unidade federativa tem 3,1% de letalidade, visto que 24 cidadãos morreram por conta do vírus.





São Paulo recebe testes





Uma carga com 574 mil testes de coronavírus, encomendada pelo Instituto Butantan, chegou na madrugada de ontem ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior do estado. São Paulo é epicentro da pandemia no Brasil. Os testes serão usados pelo governo paulista no combate ao coronavírus. É a segunda carga de testes que chega a São Paulo. No total, o governo encomendou à Coreia do Sul 1,3 milhão de testes. A primeira carga chegou no dia 14 de abril, com 726 mil testes.





De acordo com a DHL Global Forwarding, empresa que atua no setor logístico, o transporte da mercadoria foi feito por meio de um agenciamento da carga aérea, saindo da Coreia do Sul no dia 16 de abril, com conexão em Frankfurt, na Alemanha. Os testes foram mantidos sob temperatura de -20 graus. O secretário estadual de Saúde de São Paulo, José Henrique Germann, disse que a fila de pessoas esperando por testes no estado vem diminuindo: na semana passada, estava com 17 mil e agora tem 9,5 mil.





“Nos últimos três dias foram realizados 5,5 mil testes e existem ainda outros 4,5 mil em processamento de laudos. O estoque que havia de 17 mil [na semana passada] exames está hoje em 9,4 mil. Nossa expectativa é que a realização de exames aumente a cada dia e que, na próxima semana, a gente possa estar zerado [com a fila de exames]”, disse Germann. A intenção do governo paulista é ampliar a quantidade de testes realizados por dia, passando de cerca de 2 mil atualmente para 8 mil por dia em meados de maio.