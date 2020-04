''70% serão contaminados''

''O Supremo falou que eu não tenho autoridade para isso, mas, no que depender de mim, vamos começar a flexibilizar e mostrar que não é esse o caminho'' - Jair Bolsonaro, presidente da República (foto: ED ALVES/CB/D.A. PRESS)

Brasília – Mesmo sem agenda oficial, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) esteve no Palácio do Planalto na manhã de ontem e desceu até a rampa para se encontrar com apoiadores que se aglomeraram no local. No encontro, registrado por meio de uma live nas redes sociais, ele voltou a defender o isolamento vertical e a reabertura do comércio. “Setenta por cento vai (sic) ser contaminado. Se não for hoje, vai ser semana que vem, mês que vem, é uma realidade”, disse em relação ao novo coronavírus. O chefe do Executivo também alfinetou políticos e elogiou a atitude dos apoiadores. “Não tem que se acovardar”, disse.





A proteção dos idosos e daqueles que têm problemas de saúde em meio à crise de COVID-19 não foi ressaltada durante a fala. Bolsonaro afirmou que, desde o começo, alertou que o problema era o vírus e o desemprego e que as pessoas pedem a ele a volta da normalidade. “O Supremo falou que eu não tenho autoridade para isso, mas, no que depender de mim, vamos começar a flexibilizar e mostrar que não é esse o caminho”, disse, em referência à decisão unânime do Supremo Tribunal Federal, que dá autonomia para os estados e municípios decidirem sobre medidas de isolamento social.





Bolsonaro criticou a atitude de alguns governantes que prorrogaram o período de quarentena, mas não citou nomes. “A voracidade de alguns políticos, fechando tudo por aí, alguns até prendendo, completamente abominável, levando pânico e terror”. Desta vez,





No local, os manifestantes, incluindo idosos e crianças, se aproximaram da grade do Palácio do Planalto para chegar perto do presidente. A maioria não usava máscaras e nenhum tipo de proteção individual. Um grupo de fiéis católicos entregou uma imagem de Jesus Misericordioso para o presidente, que recebeu a bênção de um padre.





O presidente voltou a falar do impacto das medidas de restrição à circulação de pessoas na economia do país. Parado na rampa do Palácio do Planalto, disse que uma possível abertura do comércio no Distrito Federal em 3 de maio seria "tarde". "São alguns milhões de empregos formais que foram destruídos, fora os informais", disse. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, Bolsonaro tem se posicionado de forma contrária às restrições adotadas por governadores e prefeitos. O presidente prega a realização de um isolamento vertical, onde são preservados apenas os grupos de riscos, como os idosos, para garantir o reaquecimento da economia.





Popularidade

Bolsonaro disse também que não está preocupado com popularidade ou pesquisas, mas com o país. Ainda parado na rampa, ele respondeu a algumas perguntas da imprensa e foi questionado sobre a pesquisa Datafolha que retrata que 64% dos brasileiros desaprovam a demissão de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde.





"Datafolha, pelo amor de Deus. Tem pesquisa melhor que essa aqui", afirmou apontando para populares. "Não estou preocupado com popularidade não, nem pesquisa. Tô preocupado com Brasil". Em seguida, alguns apoiadores passaram buzinando em frente ao Planalto e ele voltou a se referir aos populares: "Olha a DataFolha aí."





A pesquisa também apontou que 23% dos entrevistados consideram o trabalho do presidente da República regular, praticamente a mesma marca obtida anteriormente, de 25%. Em termos de desaprovação e reprovação, os níveis apurados foram os seguintes: é mais reprovado por mulheres (41%), pelos mais ricos (acima de dez salários mínimos, 48%) e pelos mais instruídos (com curso superior, 46%).