Apoiadores de Bolsonaro fazem nova carreata contra medidas de isolamento no Rio

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fizeram mais um dia de carreata no Rio neste sábado, 18. Eles circularam pela zona sul da capital fluminense munidos de bandeiras do Brasil e com apoio de um carro de som.



A manifestação interditou o trânsito no Aterro do Flamengo, na altura do Monumento aos Pracinhas, no Centro. Também causou lentidão na orla, em bairros como Ipanema e Leblon. Policiais militares e guardas municipais acompanharam o protesto.



Os manifestantes pediam o fim das medidas de distanciamento social, defendidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo governador do Rio, Wilson Witzel, que prorrogou as medidas de isolamento social no Estado em decorrência do coronavírus até 30 de abril.



No fim de março, a pedido do Ministério Público do Rio, a Justiça fluminense chegou a proibir a realização de outra carreata que pediria o fim da quarentena no País. Uma multa de R$ 50 mil foi imposta aos organizadores do ato.