Bolsonaro diz que assume risco com comércio aberto

O oncologista Nelson Teich tomou posse no Palácio do Planalto demonstrando pleno alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro (foto: Marco Correa/PR)

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a reabertura do comércio em meio à crise do coronavírus e que assume a responsabilidade, que vair no seu “colo”, se a pandemia se agravar no país. Durante a solenidade de posse do novo ministro da Saúde, Nelson Teich, ele disse ter pedido a Teich para que encontre um meio-termo. “Todos nós, em especial o Mandetta, torcemos pelo seu sucesso porque o seu sucesso poupa vidas, poupa pessoas que possam ser jogadas ao desemprego e poderá, ao nosso entender, buscar uma alternativa para isso. Junte eu e o Mandetta e divida por dois.”



Bolsonaro continuou: “Pode ter certeza de que você vai chegar naquilo que interessa para todos nós. Não queremos vencer a pandemia e daí chamar o doutor Paulo Guedes para solucionar as consequências de um povo sem salário, sem dinheiro e quase sem perspectiva em função de uma economia que a gente vê que está sofrendo vários reveses”.

Ele também agradeceu a Mandetta pelo trabalho prestado. “Tenho certeza de que o Mandetta deu o melhor de si para atingir os seus objetivos e eu agradeço, do fundo do coração. Aqui não tem vitoriosos nem derrotados. A história lá na frente vai nos julgar e peço a Deus que nós dois estejamos certos lá na frente. Então, essa briga de começar a abrir para o comércio é um risco que corro porque, se agravar vem para o meu colo.”

Sua fala foi em tom de apelo: “O que eu acredito, e que muita gente já está tendo consciência, é que tem que abrir. Hoje mesmo, acreditando na imprensa brasileira, vi uma matéria em que 50% dos prefeitos estão divididos no tocante à abertura. Até pouco tempo era 100% contrário ou 99%. Tenho certeza de que eles sabem dessa necessidade”. A retomada da atividade econômica com a reabertura de comércio e escolas, é uma das defesas do presidente, que é contrário ao isolamento social total. A opinião do presidente divergia da de Mandetta.





Bolsonaro também defendeu a reabertura das fronteiras, informou ter conversado com Moro sobre o assunto e pretende consultar outros ministros. “Dei a minha opinião que a gente vai conversar com mais ministros. Começar a abrir as fronteiras. Muita gente pergunta por que tá fechada com o Paraguai, se é uma fronteira seca que não temos como fiscalizá-la? Acredito que quando a gente for escrever alguma coisa é para ser cumprido. A mesma coisa no tocante ao Paraguai. Então, a gente vai tendo informações e vai decidindo, assim como qualquer portaria restritiva tem que passar agora pelo crivo da chefia da Casa Civil”, concluiu. ( Ingrid Soares e Maria Eduarda Cardim



“O foco aqui são as pessoas”





O novo ministro da Saúde afirmou, durante a solenidade em que tomou posse, que o foco de atuação da pasta serão as pessoas. Teich disse que os que mais vão sofrer os efeitos da pandemia são os mais pobres e destacou que assumir o comando da Saúde é o "maior desafio" de sua carreira profissional. "O foco que a gente tem aqui é nas pessoas. Por mais que se fale em saúde e economia, não importa o que falem, o final é sempre gente", disse. O ministro reforçou a necessidade de reunir informações para conhecer melhor a COVID-19 e que irá trabalhar ao lado dos estados com o objetivo de priorizar a atenção aos mais vulneráveis. “Os pobres vão ser os que mais vão sofrer, isso é natural de qualquer doença e crise”, disse.





Teich destacou que há uma "pobreza" de informação sobre o novo coronavírus e defendeu a integração de informações dos ministérios sobre a doença para embasar melhor o planejamento de combate ao vírus. O novo ministro também defendeu que a pasta acompanhe indicadores sociais. "Pessoas que perderem planos de saúde vão impactar no SUS (Sistema Único de Saúde)", disse.





Com tom otimista, Teich citou que já existem medicamentos em estudo para o tratamento da doença e que a solução para a pandemia pode ser encontrada "mais rápido do que se imagina". Nelson Teich é médico oncologista e foi consultor da área de saúde da campanha à Presidência de Jair Bolsonaro em 2018. Ele chegou a ser cotado ao Ministério da Saúde à época. Teich agradeceu as ações da gestão anterior, do ministro Luiz Henrique Mandetta, e destacou que trabalhará na formação de uma equipe escolhendo "as pessoas certas para os problemas certos".





Teich mostrou alinhamento com Jair Bolsonaro, mas prometeu embasamento científico nas decisões. "Vivemos não só um problema clínico, que é lidar com a doença, mas de administrar todo comportamento de uma sociedade que hoje está com muito medo. Vamos trazer confiança com o começo da construção de uma solução. Capturar informações cada vez mais detalhadas", afirmou.





Teich, que iniciou a carreira como clínico geral e se especializou em oncologia, contou sobre a experiência de vir de uma cidade do interior e a forma com que a proximidade com as pessoas influenciou na formação.

"Isso moldou meu lado humano". Para ele, continua sendo nas pessoas. "Por mais que fale em saúde, em economia, não importa o que você fala, o final é sempre gente. Trazer uma vida melhor para sociedade.



Apesar de não especificar quais medidas serão tomadas, ele citou alguns pontos que considera importantes como ações iniciais. Um deles é a união das informações das diferentes áreas dos ministérios.





Teich pediu integração entre as pastas. “Maior integração entre os ministérios para que a gente possa mapear coisas ligadas a saúde que são fundamentais. Como a parte de logística, parte de recurso de equipamento, como isso está funcionando para que a gente possa ter as pessoas mais capacitadas em cada área ajudando e trabalhando junto”, ponderou. (Com agências)