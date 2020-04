Toffoli minimiza divergências entre poderes

''Temos tido, realmente, o Estado democrático brasileiro funcionando, as instituições, Judiciário, Legislativo, Executivo, e quando falo em Executivo é a União, são os estados e os municípios. Temos uma estrutura de Estado que tem demonstrado sua competência, seu trabalho'' - Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF)



Brasília – O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, abordou os impactos da pandemia do novo coronavírus no Judiciário durante uma live. Na entrevista, concedida ao canal do Banco Safra no YouTube, o ministro do STF também elogiou o funcionamento de toda a máquina pública, apesar de certas “divergências” no cenário político atual.





“Temos tido, realmente, o Estado democrático brasileiro funcionando, as instituições, Judiciário, Legislativo, Executivo, e quando falo em Executivo é a União, são os estados e os municípios. Temos uma estrutura de Estado que tem demonstrado sua competência, seu trabalho. Você pode ter divergência aqui, acolá, você pode concordar com isso e não concordar com aquilo, mas a síntese é que o Estado tem funcionado bem sim, e sou otimista em relação a isso”, disse Toffoli.





As principais divergências a que Toffoli se referiu dizem respeito ao Executivo. Após diferenças de opinião relacionadas principalmente ao isolamento social e à gravidade do caso, o presidente Jair Bolsonaro partido), decidiu trocar o ministro da Saúde nessa quinta-feira. Bolsonaro também conflita com governadores, que na grande maioria tratam a COVID-19 de forma distinta daquela que o presidente pensa como o mais coerente a se fazer. O chefe do Executivo é contrário ao fechamento do comércio, o que é adotado em todas as unidades de Federação.





Toffoli também criticou a imprensa. Segundo o presidente do STF, atacado por apoiadores de Bolsonaro a todo instante, “não aparece o que funciona” na mídia.“O Legislativo, o Executivo, todos têm trabalhado muito. Mostra que temos um Estado que funciona. Óbvio que aparecem nos jornais, na imprensa, críticas, não aparece o que funciona. A gente sabe, aquilo que funciona ninguém mostra. Mas tem muita coisa funcionando, muita coisa acontecendo, muita coisa sendo realizada”, afirmou Toffoli.