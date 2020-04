Pousadas da Serra do Cipó clamam por flexibilização

Flexibilização das normas voltadas ao combate do novo coronavírus: esse é o anseio dos empresários do turismo que têm negócios no distrito da Serra do Cipó, em Santana do Riacho, Região Central de Minas Gerais. Em meio à pandemia, eles acusam o Executivo municipal de tomar medidas radicais por influência de pessoas que não correm riscos financeiros durante a crise da saúde pública. E temem, até mesmo, o fechamento de pousadas e restaurantes, e a demissão de funcionários.

“A Serra do Cipó é um distrito pequeno, de 2,5 mil habitantes, que vivem exclusivamente do turismo. É nossa única fonte de renda. Já estamos há um mês com todas as portas fechadas, e muita gente está sendo demitida. Estamos vendo com a prefeitura uma forma de abrir com certas restrições para que a gente possa trabalhar, mas não temos muitas esperanças. Já tivemos várias reuniões, mas o prefeito não houve nossas demandas”, critica Júlio Barroso, dono da Pousada Carumbé e presidente da Associação Comercial da Serra do Cipó.

Entre as medidas levantadas por Júlio está o funcionamento dos estabelecimentos com capacidade máxima reduzida de pessoas e distribuição de álcool em gel e máscaras para o turista. “Poderíamos colocar cartazes ao redor das pousadas pedindo aos hóspedes para não se aglomerarem também. Os restaurantes estão até se virando com o delivery, mas as pousadas estão jogadas aos leões”, pontua Júlio Barroso.

“Será um prazer lhe receber em outra oportunidade. Por enquanto, fique em casa”, diz uma das faixas penduradas pela Prefeitura de Santana do Riacho na Serra do Cipó. De acordo com o Executivo municipal, a partir do seu comitê de enfrentamento à virose, há diálogo com os empresários do turismo, por meio de reuniões quinzenais. Contudo, o governo sustenta que ainda não é hora de flexibilizar o isolamento social. Conforme o último balanço da Secretaria de Estado de Saúde, a cidade de Santana do Riacho não tem casos confirmados da COVID-19.