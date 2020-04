Novo recorde de mortes

Brasília – O Brasil registrou 2.141 mortes e 33.682 pessoas diagnosticadas com COVID-19, segundo o Ministério da Saúde. O boletim anterior registrava 1.924 mortes e 30.425 casos confirmados, aumento de 11% e 10%, respectivamente. A taxa de letalidade da doença segue subindo e chega a 6,4%. Em 24 horas, foram mais 217 óbitos, o mais alto número desde a chegada do coronavírus.





Os números de casos no país ainda são imprecisos, porque a totalização de pessoas testadas ainda é bastante baixa. O ministério estima aplicar 4 mil testes gratuitos diariamente. Em comparação, os EUA, o maior foco da doença atualmente, aplicam mais de 150 mil testes por dia, e a Itália, a mais afetada na Europa, mais de 60 mil – os dados são da plataforma Our World in Data. Essa subnotificação faz com que as estatísticas brasileiras sejam questionadas, já que estariam longe da realidade.





São Paulo continua sendo o estado em situação mais crítica, com 928 mortes e 12.841 casos – mais de mil novos casos. O boletim anterior do ministério divulgava 853 óbitos e 11.568 casos. Atualmente, a Secretaria de Saúde de São Paulo só registra os casos graves de coronavírus ou os relacionados a profissionais de saúde.





O Rio de Janeiro é o segundo que mais registra casos, com 341 mortes e 4.349 pessoas diagnosticadas – no boletim anterior, eram 300 e 3.944, respectivamente. Na última terça-feira, o governador Wilson Witzel (PSC) declarou ter sido diagnosticado com COVID-19. Ainda no Sudeste, Minas tem 1.021 casos e 135 mortos. O Espírito Santo tem 856 pessoas diagnosticadas com a doença e 25 mortes. O terceiro estado com mais mortes é Pernambuco (86). Além disso, o estado ainda tem 2.006 casos da doença. Em seguida, estão o Ceará, com 149 mortes e 2.684 casos, e o Amazonas, com 145 e 1.809 .





A região que mais apresenta casos é o Sudeste, com 19.067, o que corresponde a 56,6% do número total. O Nordeste vem em segundo, com 22,2%. O Centro-Oeste é a região que menos registra casos, com apenas 4,1% dos números.