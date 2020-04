Bolsonaro diz que assume risco com comércio aberto

Jair Bolsonaro e Luiz Henrique Mandetta adotaram tom conciliador na despedida do ex-ministro do governo federal (foto: CAROLINA ANTUNES/PR)

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a reabertura do comércio em meio à crise do coronavírus e que assume a responsabilidade, que vair no seu “colo”, se a pandemia se agravar no país. Durante a solenidade de posse do novo ministro da Saúde, Nelson Teich, ele disse ter pedido a Teich para que encontre um meio-termo. “Todos nós, em especial o Mandetta, torcemos pelo seu sucesso porque o seu sucesso poupa vidas, poupa pessoas que possam ser jogadas ao desemprego e poderá, ao nosso entender, buscar uma alternativa para isso. Junte eu e o Mandetta e divida por dois.”





Bolsonaro continuou: “Pode ter certeza de que você vai chegar naquilo que interessa para todos nós. Não queremos vencer a pandemia e daí chamar o doutor Paulo Guedes para solucionar as consequências de um povo sem salário, sem dinheiro e quase sem perspectiva em função de uma economia que a gente vê que está sofrendo vários reveses”.





Ele também agradeceu a Mandetta pelo trabalho prestado. “Tenho certeza de que o Mandetta deu o melhor de si para atingir os seus objetivos e eu agradeço, do fundo do coração. Aqui não tem vitoriosos nem derrotados. A história lá na frente vai nos julgar e peço a Deus que nós dois estejamos certos lá na frente. Então, essa briga de começar a abrir para o comércio é um risco que corro porque, se agravar vem para o meu colo.”



Sua fala foi em tom de apelo: “O que eu acredito, e que muita gente já está tendo consciência, é que tem que abrir. Hoje mesmo, acreditando na imprensa brasileira, vi uma matéria em que 50% dos prefeitos estão divididos no tocante à abertura. Até pouco tempo era 100% contrário ou 99%. Tenho certeza de que eles sabem dessa necessidade”. A retomada da atividade econômica com a reabertura de comércio e escolas, é uma das defesas do presidente, que é contrário ao isolamento social total. A opinião do presidente divergia da de Mandetta.





Bolsonaro também defendeu a reabertura das fronteiras, informou ter conversado com Moro sobre o assunto e pretende consultar outros ministros. “Dei a minha opinião que a gente vai conversar com mais ministros. Começar a abrir as fronteiras. Muita gente pergunta por que tá fechada com o Paraguai, se é uma fronteira seca que não temos como fiscalizá-la? Acredito que quando a gente for escrever alguma coisa é para ser cumprido. A mesma coisa no tocante ao Paraguai. Então, a gente vai tendo informações e vai decidindo, assim como qualquer portaria restritiva tem que passar agora pelo crivo da chefia da Casa Civil”, concluiu.





Despedida amena





O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta fez um discurso mais brando na posse do seu sucessor, Nelson Teich. Se ao se despedir de servidores, na quinta-feira, ele ressaltou a importância da ciência e disse que o sistema de saúde ainda não está preparado para uma “marcha acelerada” de crescimento de casos de coronavírus, ontem, ele apenas agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro e aos ministros, citou suas ações à frente da pasta e ressaltou a importância do Sistema Único de Saúde (SUS).





Ele falou sobre o desafio de construir um sistema de saúde igualitário em tempos em que o país precisa fazer reajuste fiscal. “Não existe saúde sem economia”, afirmou. De acordo com Mandetta, “o mundo se dividirá em antes e depois do coronavírus”. “Todas as economias vão sofrer, as nossas vão sofrer, e muito nos preocupa a segunda onda”, disse, se referindo ao desemprego e problemas econômicos em todo o mundo.





Na última quinta-feira , o ex-ministro disse entender que o foco do presidente era mais ampliado, enquanto ele tem um olhar mais na saúde. “Sei da dificuldade do peso da decisão dele. Ter que decidir em que momento a economia deve retornar à normalidade, o impacto disso no emprego”, disse na ocasião.



Assim como falado na quinta-feira em seu discurso no Ministério da Saúde, Mandetta afirmou que a implantação de um sistema único de saúde no mundo é o debate “pós-coronavírus mais desafiador”. Essa possibilidade, segundo ele, é fruto de discussões no âmbito do G20, em que o acesso universal à saúde se tornou um compromisso. “Como o Brasil vai sentar na mesa de negociação da nova ordem de saúde”, questionou.





Mandetta falou sobre a importância da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e sobre a necessidade de que haja autonomia da instituição, com investimentos para que possa produzir vacina no momento em que o produto contra o novo coronavírus for desenvolvido. “Pode ter certeza de que quando tiver vacina, ela só vai ser feita por quem conseguir produzir. E nós precisamos da nossa autonomia”, afirmou. Ao final da fala, agradeceu ao presidente mais uma vez, dizendo ter sido uma honra ocupar o cargo, e se colocou à disposição.