Bolsonaro tira Mandetta e chama oncologista

Jair Bolsonaro e Nelson Teich se reuniram pela manhã e fizeram pronunciamento em conjunto no fim da tarde (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)



Brasília – No dia em que o Brasil registrou 2 mil mortos pelo novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro finalmente anunciou a decisão que já havia tomado há duas semanas, mas esperou por causa da popularidade do então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e da resistência até de aliados. Mas, no meio da tarde de ontem, ele chamou Mandetta ao Palácio do Planalto e o demitiu. Pela manhã, ele já tinha se reunido com o oncologista Nelson Teich, que aceitou assumir a pasta. No fim da tarde, Bolsonaro e Teich fizeram pronunciamento. À noite, em entrevista à CNN, Bolsonaro fez duras críticas ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acusando-o de “falta de patriotismo” e de “quase conspirar contra o governo”.





No pronunciamento, Bolsonaro voltou a criticar governadores e prefeitos, reafirmando que não foi consultado sobre as medidas restritivas adotadas em estados e municípios, e disse "excesso" e "exagero" e que a conta não deverá ser colocada "nas costas do povo brasileiro". Ele ressaltou que todos os ministros devem pensar da mesma maneira no enfrentamento à pandemia. Para ele, é preciso preservar vidas, mas sem deixar de lado “a questão do emprego” no país. “Sei e repito que a vida não tem preço. Mas a economia e o emprego têm que voltar à normalidade. Não o mais rápido possível, como conversado com o doutor Nelson, mas tem que começar a ser flexibilizado. Para que não soframos mais com isso. Nós todos, Executivo, Legislativo e decisões do Judiciário, temos que ter muita prudência. O governo não é uma fonte de socorro eterna.”

"Sei e repito que a vida não tem preço. Mas a economia e o emprego, têm que voltar à normalidade. Tem que começar a ser flexibilizado" Jair Bolsonaro, presidente da República





MAIS MORTES

Durante o pronunciamento de Bolsonaro, o Ministério da Saúde divulgou dados atualizados do número de casos e mortes no país. Já são 1.924 óbitos e 30.425 diagnósticos positivos. Foram 2.105 novas confirmações e mais 188 óbitos em apenas um dia. A maior parte das notificações está em São Paulo, que concentra 11.568 casos confirmados e 853 mortes. O segundo estado com mais casos é o Rio de Janeiro, que tem 3.944 confirmações e 300 óbitos. Todos os estados brasileiros já registram casos e mortes por coronavírus. Atualmente, a taxa de letalidade da doença em todo o país é de 6,3%.









“Saúde e economia não competem”, diz novo ministro

Brasília – O novo ministro da Saúde, Nelson Teich, se pronunciou aolado de Bolsonaro. Disse que “existe alinhamento completo” entre ele e o presidente e que é preciso entender melhor a COVID-19 antes de estabelecer qualquer medida de isolamento social como forma de prevenção. Além disso, o ministro analisou que “saúde e economia não competem entre si e são complementares”.





Ao lado de Bolsonaro, ele falou também sobre pontos polêmicos” para discutir. O primeiro são as quarentenas obrigatórias estabelecidas por alguns estados e municípios para evitar a proliferação do coronavírus. Segundo ele, “não vai haver qualquer definição brusca, radical, do que vai acontecer”. “O que é fundamental hoje? É que a gente tenha informações cada vez maiores sobre o que acontece com as pessoas com cada ação que é tomada. Como a gente tem pouca informação e tudo é muito confuso, começa a tratar ideia como se fosse fato, e começa a trabalhar cada decisão como se fosse um “tudo ou nada”. E não é nada disso”, analisou Teich.





O novo ministro disse que “é muito ruim” discutir saúde e economia neste momento, um dos pontos de discórdia entre Bolsonaro e Mandetta. “Essas coisas não competem entre si. Quando você polariza, começa a tratar como se fosse pessoa versus dinheiro, o bem versus o mal, emprego versus pessoas doentes. E não é nada disso”, afirmou.





Sobre medicamentos, Teich não citou a hidroxicloroquina, substância que Bolsonaro defende que seja usada em alguns pacientes diagnosticados com a doença, mas comentou que vai tratar o assunto de “forma absolutamente técnica e científica” e que o Ministério da Saúde “vai disponibilizar o que existe hoje em termos de vacina e de medicamento dentro de coisas que funcionem como projeto de pesquisa”.





O novo afirmou também que vai fazer um “programa de testes” para ter uma avaliação “do que é essa doença hoje”. Disse esperar a participação do Sistema Único de Saúde (SUS), da saúde suplementar e do empresariado. “Tem que fazer um grande programa, tem que definir qual é a melhor forma, como que você vai fazer amostra, que tipo de teste. Se é paciente sintomático, se é paciente assintomático. Isso vai dar para a gente gente uma capacidade enorme de definir ações e conseguir controlar o que está acontecendo hoje.”





"Quando polariza (economia e saúde), começa a tratar como se fosse pessoa versus dinheiro, o bem versus o mal, emprego versus pessoas doentes. E não é nada disso" Nelson Teich, novo ministro da Saúde





Um médico de renome no país

Brasília – Nelson Luiz Sperle Teich é carioca, tem 62 anos e é formado em medicina pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), especialista em oncologia pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca) e com doutorado em ciências e economia da saúde pela Universidade de York, no Reino Unido. Fundou e presidiu o Grupo Clínicas Oncológicas Integradas (COI) entre 1990 e 2018. Foi consultor da área de saúde da campanha de Jair Bolsonaro à Presidência em 2018. Chegou a ser cotado para o Ministério da Saúde antes de Bolsonaro assumir.





Em um artigo publicado em 3 de abril no LinkedIn, Teich criticou a “polarização” entre a saúde e a economia. “Esse tipo de problema é desastroso porque trata as combinações complementares e sinérgicas como se fossem antagônicas. A situação foi conduzida de uma forma inadequada, como se tivéssemos que fazer escolhas entre pessoas e dinheiro, entre pacientes e empresas, entre o bem e o mal ”, escreveu.





Teich não é defensor do isolamento vertical, em que apenas idosos e pessoas com doenças graves são colocadas em quarentena. O modelo é defendido por Bolsonaro e foi um dos principais fatores de desgaste entre o presidente e o ministro Mandetta, que deixou o isolamento horizontal.





APOIO

Logo após o anúncio da demissão de Mandetta, a Associação Médica Brasileira (AMB) divulgou nota de apoio à escolha de Nelson Teich para assumir a pasta. O presidente da entidade, Lincoln Lopes Ferreira, declarou que Teich tem total apoio e simpatia da associação. "Respeitado na classe médica, eminentemente técnico, gestor e altamente preparado para conduzir o ministério da Saúde", disse na nota.





O dirigente da AMB participou de audiência ontem com Bolsonaro e Teich, quando o oncologista teria causado boa impressão no presidente e foi decidido que ele assumiria o cargo após semanas de desavenças entre Mandetta e Bolsonaro.